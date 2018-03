Sérgio Moro vai ouvir defesa de Lula por conferência em Salvador

por Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

Além da ex-secretária da Odebrecht Maria Lúcia Guimarães Tavares, o juiz Sérgio Moro manteve os depoimentos de três testemunhas arroladas pela defesa do ex-presidente Lula (PT) no processo sobre o Sítio de Atibaia, em que é acusado de corrupção passiva. Em 25 de junho, por videoconferência em Salvador, serão ouvidos pelo juiz da Lava Jato o ex-ministro Jaques Wagner, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli e a ex-ministra Mirian Belchior, que também comandou a Caixa Econômica. Todos os quatro serão interrogados por Moro após a entrega de novos documentos da contabilidade paralela da empreiteira. Entre os quais, e-mails e planilhas com indícios de supostos repasses ilícitos para o ex-presidente.

Capítulo à parte

Os depoimentos de Jaques Wagner vão ocorrer em meio aos desdobramentos da Operação Cartão Vermelho, que se tornou a principal fonte de dor de cabeça do PT baiano para as eleições deste ano.

Fala, Coronel!

Sobre a nota Políticos Fora do Volante, publicada na edição de ontem, o presidente da Assembleia, Angelo Coronel (PSD), se disse surpreso com a inclusão de seu nome na lista de deputados com habilitação suspensa pelo Detran: “Tem mais de 20 anos que não dirijo”.

Na mira

O Ministério Público estadual (MP) abriu inquérito para apurar supostas irregularidades praticadas pelo ex-prefeito de Lauro de Freitas Márcio Paiva (PP) na contratação de uma empresa em 2014. Paiva, que deixou o comando da cidade em 2016, firmou contrato com a Consiga Assessoria e Consultoria Ltda por inexibilidade. Contudo, há indícios de fraudes no processo. Em 2014, o ex-prefeito teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios justamente por contratações irregulares.

Reincidente

A mesma empresa foi contratada, em 2013 e 2014, pelo então prefeito de Candeias Sargento Francisco por inexibilidade, processo também investigado pelo MP desde o ano passado.

Outra versão

O prefeito de Antas, Manoel Sidônio Nilo, irmão do deputado estadual Marcelo Nilo (PSB), negou que seu salário seja de R$ 30 mil. Ele contou que ganha R$ 15 mil. Manoel disse que houve um erro do setor de recursos humanos, que enviou ao TCM o valor duplicado. Ele informou que a informação correta já foi repassada à Corte. No site do tribunal, contudo, a remuneração mensal dele segue R$ 30 mil.

De saída

O deputado estadual Targino Machado deve deixar o PPS em função de divergências com o novo presidente da sigla, o vereador Joceval Rodrigues. “O problema é que Joceval quer levar o partido para a coligação com partidos menores, que não me aceitam na coligação. Deveríamos sair no chapão”, argumenta.

Pílula

Homenagem Inaugurada há 133 anos, a Ladeira da Montanha pode ser tombada como patrimônio cultural de Salvador. A proposta é da vereadora Rogéria Santos (PRB). Construída como uma das principais ligações entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, a área já foi um dos símbolos de prostituição da capital baiana.

É notória a existência de empresas que apresentam propostas inexequíveis, onde iniciam um contrato e não o terminam, trazendo graves prejuízos para sociedade como um todo. Um exemplo disso são as obras para a Copa do Mundo", Cezar Leite, Vereador de Salvador, do PSDB, ao propor um projeto de lei que obriga empresas vencedoras de licitaçõesa contratarem seguradoras, que ficarão responsáveis pela fiscalização e garantia da conclusão da obra