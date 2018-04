Série alemã retrata a opulência e tensão da Berlim entre guerras

Por Carol Neves

O período entre guerras em Berlim é cenário para uma série que é a maior produção recente da TV na Alemanha. Com investimento de 40 milhões de euros, quase 200 dias de gravações e com Tom Tykwer, de O Perfume, entre os diretores, Babylon Berlim é uma empreitada ambiciosa e bem cuidada com vários personagens e histórias que correm paralelamente. No país de origem, a série foi exibida pela Sky e chegou aos EUA e outros países pela Netflix. Ainda não há previsão de estreia para o Brasil. Até agora foram exibidas duas temporadas, cada uma com oito episódios.

Confira vídeo sobre a série:

A série é baseada livremente nos romances policiais de Volker Kutscher e se passa em 1929. A história mostra uma Berlim que fervia com opções culturais e até certa liberalidade, mas com o nazismo já ascendendo de maneira firme no plano de fundo. A opulência convivia com a crise - o desemprego e a inflação cresciam e protestos tomavam conta das ruas, sob repressão policial. Charlotte Ritter, uma das protagonistas, vive entre os dois mundos. Ela é uma taquígrafa de família pobre que, para fechar as contas no final do mês, muitas vezes trabalha como prostituta.

O outro protagonista é o detetive Gereon Rath, de Colônia, que chega a Berlim com uma missão secreta que envolve um clube secreto de pornografia. Ele é um veterano da Primeira Guerra Mundial, com problemas de stress pós traumático, que se vê fascinado pela vida em Berlim.

A trama ainda envolve muitos outros personagens como uma cantora de jazz crossedress, um mafioso armeninano e inclui até uma história de uma resistência trotskista russa que, de Berlim, tenta tramar para interferir no governo soviético.

(Foto: Divulgação)