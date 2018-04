Série Neojiba reúne três núclos do projeto no TCA

Concerto acontece no palco do Teatro Castro Alves, com regência do maestro Ricardo Castro, fundador e diretor geral do Neojiba

O fim de tarde será de gala no Teatro Castro Alves. Neste domingo (1), às 17h, a Orquestra Juvenil da Bahia, a Orquestra Castro Alves e o Coro Juvenil iniciam a temporada 2018 da série Neojiba no TCA. O projeto, que começou ano passado, retorna com uma homenagem ao maestro venezuelano José Antonio Abreu (1939-2018), morto no sábado passado. O músico foi o criador do El Sistema, núcleo de orquestras venezuelano que inspirou a implantação do Neojiba na Bahia.

“Ele foi o precursor desse modelo há mais de 40 anos, investindo na juventude e dando a ela a oportunidade de um desenvolvimento musical à altura do que ocorre no Hemisfério Norte”, conta Ricardo Castro, fundador e diretor geral do Neojiba. Ricardo será o regente do concerto, junto com o venezuelano Eduardo Salazar, que fará uma participação.

A apresentação terá composições de Brahms, Wagner, Tchaikovsky e Gershwin. Os destaques do repertório são Abertura Festival Acadêmico, Abertura-Fantasia Romeu e Julieta e Abertura 1812. O maestro explica que uma abertura normalmente é seguida por uma ópera. Nela, o compositor faz um resumo dos temas da ópera.

A série Neojiba no TCA leva ao palco vários grupos do Neojiba. “Implantamos essa série para que o público, numa mesma apresentação, possa escutar um coro, um grupo de violão ou um pianista tocando”, diz Ricardo Castro. É o que vai acontecer hoje, com a Orquestra Castro Alves, a Orquestra Juvenil da Bahia e Coro Juvenil.



Serviço - Teatro Castro Alves (Campo Grande). Domingo (1), 17h. Ingresso: R$ 4 | R$ 2.