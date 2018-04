Série terá mulheres baianas como protagonistas

Por Giuliana Mancini

As mulheres são o grande destaque de Cartas Para... - a Série, Escritoras Baianas. Em estilo de documentário, a atração vai discutir o papel e o espaço ocupado por elas na literatura, na arte e na sociedade. Além de debater as barreiras, lutas e vitórias femininas.

Raiça Bomfim é uma das escritoras que participam da atração

(Foto: Carol Garcia/Divulgação)

Para isso, irá mostrar a trajetória de Lívia Natália, Raiça Bomfim e Maria Muniz, Maya Pataxó Hã-Hã-Hãe, em seis episódios. “Em cada um, elas serão instigadas a escrever uma carta com uma provocação comum, que permeará e direcionará seus discursos. Então, muito mais que um elemento simbólico, as cartas são um signo e um alerta sobre vozes que foram abafadas, mas também que encontraram seus meios para falar, cantar ou gritar”, fala Vânia Lima, diretora da série.

Produzido pela Lima Comunicação, empresa do Grupo TêmDendê, o programa está em negociações para exibição em canais do Brasil.

Ba-Vi da moda

A final do Campeonato Baiano já passou, mas a Soul Dila ainda está no clima do Ba-Vi. A marca acaba de lançar duas camisas, uma em homenagem ao Bahia e outra, ao Vitória. Com estampas que dizem ‘Baêa Esquadrão de Aço’ e ‘Leão da Barra’, ambas têm versões masculina e feminina.

A versão feminina das novas camisas da Soul Dila

(Foto: Bhruno Quadros/Divulgação)

E fica melhor: a criação das peças foi em parceria com a Cervejaria Amada e, a cada unidade comprada, o cliente ganha uma cerveja artesanal de 500ml. A promoção, porém, é só até durar os estoques das garrafas nas lojas da grife nos shoppings Salvador e Barra, Jardim Apipema, Pituba e Vilas do Atlântico.

As blusas masculinas da marca

(Foto: Bhruno Quadros/Divulgação)

Beleza inalcançável

As atrizes Ângela Rebello, Drica Moraes, Lorena da Silva e Luísa Pitta trarão para Salvador o espetáculo Lifting – Uma Comédia Cirúrgica, no mês que vem. Com o cenário de uma sociedade cheia de padrões inalcançáveis de beleza, a peça mostra, em esquetes divertidas, um grupo de mulheres numa incessante busca pela perfeição estética. A montagem é a primeira versão brasileira do elogiado texto do espanhol Félix Sabroso e foi encenada originalmente em 2013. As apresentações serão nos dias 11, 12 e 13 de maio, no Teatro Jorge Amado.

A peça será encenada em maio no Teatro Jorge Amado

(Foto: Gabi Castro/Divulgação)

Saindo do forno

Tuca Fernandes marcou para o próximo dia 20 o lançamento, nas principais plataformas digitais, do seu mais novo EP. Ao todo, serão seis faixas, com composições assinadas pelo próprio cantor e por parceiros. Entre as canções está Salvador DaLiberdade, que também tem Saulo Fernandes nos vocais e foi apresentada por Tuca no ano passado. “O EP está muito bacana! Tenho certeza que a minha galera vai se amarrar”, diz, animado.

Tuca Fernandes lançará novo EP

(Foto: Divulgação)

Pedaço da Antártida Argentina

O catamarã argentino Ice Lady Patagonia II irá aportar na capital baiana depois de amanhã. A embarcação, sem fins lucrativos, existe há 15 anos e traz um museu a bordo, com vídeos, fotos e mapas sobre a geografia, fauna, flora e história da Antártida Argentina. A visitação poderá ser feita entre essa sexta-feira e o dia 21, das 13h às 16h, no cais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador. Com espaço para 15 tripulantes, o barco foi concebido para navegar à vela sem emissão de poluentes, e o uso dos motores é só em caso de manobras para atracação. Resíduos sólidos são separados para a posterior reciclagem.

Catamarã aportará no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador

(Foto: Reprodução/Facebook)

Embarque imediato

Juliana Guimarães, da Un Rêve & Cymbeline Salvador, se prepara para embarcar para a Espanha ainda este mês. A empresária estará na Barcelona Bridal Fashion Week, importante semana de moda nupcial da Europa. “Sempre que viajo a esses eventos, aproveito para estreitar ainda mais minha relação com parceiros internacionais e para conhecer novos fornecedores para nossa loja”, conta. Os desfiles acontecem entre os dias 23 e 27. No penúltimo dia, a grife Cymbeline Paris, da qual Juliana é franqueada, apresentará suas novas criações, com participação confirmada de Lucas Anderi, estilista libanês radicado no Brasil.