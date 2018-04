Sertanejo Léo Magalhães encarta álbum Oi no CORREIO de hoje

Com mais de 15 anos de carreira, sertanejo está em alta com hit que dá nome ao CD

O cantor mineiro Léo Magalhães encarta seu mais recente álbum, Oi, no CORREIO de hoje. Com mais de 15 anos de carreira, o sertanejo acaba de terminar uma turnê pela Europa e está em alta com o hit que dá nome ao CD. A música Oi já conta com mais de 56 milhões de visualizações no YouTube e mais de 3,3 milhões de reproduções no Spotify. Além dela, a edição especial do trabalho tem mais 14 sucessos, incluindo Chamou Chamou, Mil Vidas e Tô Sofrendo Parceiro.



Capa e contracapa do CD Oi, encartado gratuitamente no CORREIO desta terça, 3 de abril

(Foto: Divulgação)

Após shows pelo interior da Bahia e em Lauro de Freitas, Léo quer se aproximar ainda mais do público baiano. “Amo a Bahia e o povo baiano. Lançamos o CD Oi nacionalmente e resolvemos dar uma atenção especial para Salvador e Bahia. O CD foi feito com muito amor e carinho. Espero que os leitores do CORREIO possam escutá-lo sem moderação”, comenta. A relação do artista com o estado vai além do público. Entre suas referências estão personalidades ligadas ao Carnaval, como Bell Marques, Ivete Sangalo e Léo Santana. Apesar de curtir axé e música baiana, sua essência é mesmo interiorana. Tanto é que o sertão em forma de música sempre caminhou com ele.



Natural de Teófilo Otoni, município no interior de Minas Gerais, onde reside até hoje, Léo apaixonou-se pela música sertaneja ainda pequeno e jamais pensou que cantaria nos Estados Unidos e na Europa, incluindo Lisboa, Amsterdã, Paris e Londres. Começou a cantar aos 12 anos e com 15 já vivia da música. Representante do sertanejo romântico, ele se inspira em duplas de sucesso como Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo.