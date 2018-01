Servidores estaduais já podem acessar tabela de pagamento 2018

Salário vai sair sempre no último dia útil de cada mês

O governo estadual divulgou a tabela de pagamento do funcionalismo público para 2018. Os funcionários irão receber seus vencimentos sempre no último dia útil de cada mês. A primeira parcela do 13º salário será quitada ao longo do ano, já que a maior parte dos servidores estaduais recebe o benefício no mês de aniversário. Já a segunda parcela será paga no dia 20 de dezembro. A tabela completa pode ser consultada no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

De acordo com o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, a publicação da tabela anual e o seu rigoroso cumprimento pelo estado assegura que os servidores públicos baianos possam organizar a sua vida financeira, o que não tem acontecido com o funcionalismo de outros estados que têm atrasado e mesmo parcelado as suas folhas de pagamento. “A manutenção do equilíbrio fiscal tem promovido as condições necessárias para que a Bahia continue a honrar seus compromissos”, afirma.

Atualmente, são cerca de 274 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas na Bahia. O governo desembolsa R$ 1,6 bilhão por mês com o pagamento da folha.