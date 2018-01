Sesab confirma segunda morte por malária na Bahia

Contando com as mortes, são, ao todo, 23 pessoas contaminadas com a malária na Bahia

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou nesta quinta-feira (25) a segunda morte em decorrência do surto de malária em Wenceslau Guimarães, a 290 km de Salvador, no Baixo Sul do Estado. As vítimas são um homem de 33 que faleceu dia 16 e uma mulher que morreu dia 22 com suspeita da doença e faltava confirmação.

Contando com as mortes, são, ao todo, 23 pessoas contaminadas com a malária na Bahia, todas de Wenceslau Guimarães, onde a doença se espalhou depois que um homem que mora no Pará, no Norte do Brasil, e está contaminado, foi passar o final de ano na cidade.

No Norte, a doença é comum. A Sesab informou que fez em Wenceslau Guimarães “uma intervenção imediata com borrifação nas casas para evitar a proliferação da doença” e que “técnicos da vigilância à saúde estão no local fazendo busca ativa de casos, trabalho de educação em saúde com a população”.

A Prefeitura de Wenceslau Guimarães informou que dois dos quatro pacientes que estavam internados em Valença tiveram melhoras e foram levados de volta a Wenceslau, para ficar em observação no Hospital Municipal Pantaleão Soares de Melo, onde há mais 17 pessoas internadas.

Uma paciente que estava na cidade de Valença também apresentou melhoras e voltou para a cidade natal, ficando apenas uma em Valença. Dos contaminados com a malária, cinco são crianças: uma está em Salvador, uma em Itabuna e o resto em Wenceslau Guimarães.