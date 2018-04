Sessão especial na Assembleia faz homenagem a Luís Eduardo nesta quarta

Deputado é lembrado em sessões e missa nos 20 anos de sua morte

O deputado Luís Eduardo Magalhães será lembrado em uma série de homenagens por ocasião dos 20 anos de sua morte. Nesta quarta-feira (18), às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), haverá uma sessão especial para relembrar a obra do parlamentar, um dos maiores destaques políticos do país na época em que faleceu, em 21 de abril de 1998.

Além do depoimento de pessoas próximas a Luís Eduardo, e discursos de representantes governamentais que conviveram com o deputado, a sessão também deverá repassar fotos e vídeos dos principais feitos do político, que era filho de Antonio Carlos Magalhães e Arlette Maron de Magalhães.

Na sexta-feira (20), uma missa será celebrada em memória de Luis Eduardo, às 9h, no Mosteiro de São Bento, na Avenida Sete de Setembro. Está prevista ainda uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 25, às 9h. Depois da sessão, será aberta, no salão nobre da Câmara dos Deputados, uma exposição de fotos e acontecerá o lançamento de uma publicação sobre o deputado.

Vida e Legado

Nascido em Salvador e formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Luís Eduardo Magalhães ingressou na carreira política em 1973, quando tinha 18 anos, como Oficial de Gabinete do Governador do Estado da Bahia, cargo ocupado por seu pai, Antonio Carlos Magalhães.

Em 1975, Luís Eduardo se tornaria Chefe de Gabinete do Primeiro-Secretário da Assembleia Legislativa da Bahia, permanecendo na função até 1979, quando saiu candidato a deputado estadual, com apenas 23 anos.

Ocupou o posto de deputado estadual por dois mandatos consecutivos, sendo eleito presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Em 1987, foi eleito deputado federal, exercendo também a função de presidente da Câmara entre 1995 e 1997.

Naquele ano, Luís Eduardo era considerado o pré-candidato favorito ao governo da Bahia, nas eleições que aconteceriam em outubro. Além disso, era apontado dentro do então Partido da Frente Liberal (PFL) como o principal concorrente à Presidência da República, na eleição de 2002.

O político era casado com Michelle Marie Magalhães, com quem teve três filhos, Carolina Magalhães, Paula Magalhães e Luís Eduardo Magalhães Filho. No âmbito pessoal, o deputado era conhecido por ser um apreciador refinado de música, literatura e filmes, além de ter sido um fã declarado dos escritores Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro, conhecidos internacionalmente por escrever as belezas e costumes da Bahia.