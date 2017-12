Sete feridos em acidente em MG são baianos; 8 mortos aguardam identificação

Entre os baianos está idoso que espera contato da família para receber alta

Foto: Reprodução

Ao menos sete baianos ficaram feridos no acidente envolvendo um ônibus, um caminhão-cegonha e uma caminhonete na rodovia MGC-122, na altura da cidade de Mato Verde, Norte de Minas Gerais, no último sábado (23). Até o momento são oito mortos: sete vítimas fatais e uma que faleceu neste domingo no hospital Mato Verde. Os feridos também foram levados para hospitais de Janaúba (MG), na mesma região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) vai investigar se o ônibus transportava os passageiros de forma clandestina.

Em Janaúba, foram recebidas sete pessoas feridas, todas baianas. Três delas já receberam alta, uma foi transferida para fazer uma cirurgia na bacia porque a unidade não realiza esse tipo de intervenção médica e outros três ainda estão na unidade: duas fizeram uma cirurgia e estão em observação e o outra é Aliel Rocha de Souza, um senhor de 60 anos que já recebeu alta, mas, pelo fato de o hospital não ter conseguido contatar nenhum familiar para acompanhá-lo, permanece sob custódia.

"Ele está nervoso aqui e ansioso para voltar para casa. Já nos passou o número de seu filho e até mesmo o endereço, mas não conseguimos contatá-lo. Estamos preocupados com essa situação”, declarou Viviane Rosa, recepcionista da unidade, por telefone.

Segundo informações do hospital, o paciente deixou sua residência em São Paulo para passar o Natal com seu filho, que mora em Carinhanha, no Oeste da Bahia. Até o momento, nenhum parente procurou saber notícias dele no local.

Ainda não é possível informar o número total de vítimas do acidente. Tudo o que se sabe é que uma das vítimas recebidas na unidade não resistiu aos ferimentos neste domingo (24), aumentando o número de vítimas fatais para oito. O CORREIO tentou contato com algum representante oficial da unidade médica, mas sem sucesso.

Causas do acidente

Tudo começou quando a cegonheira e o ônibus se chocaram e começaram a pegar fogo. Os corpos das sete vítimas fatais (seis estavam no ônibus e uma na carreta) ficaram carbonizados. Por isso, a identificação das vítimas só ocorrerá após o resultado do exame de DNA, a ser realizado no Instituto Médico legal (IML) de Belo Horizonte.

Testemunhas que presenciaram o acidente afirmam que a caminhonete foi a causadora de tudo ao fazer uma ultrapassagem em faixa continua, acertando a lateral da carreta cheia de veículos (cegonheira), que por sua vez teria saído na lateral da pista e, ao voltar, acabou acertado o ônibus de passageiros, causando o fogo.

De acordo com informações do Jornal Estado de Minas, grande parte dos passageiros era de sacoleiros e parte das mercadorias no bagageiro era inflamável, o que contribuiu para o avanço rápido das chamas. O ônibus saiu de São Paulo com destino a Matina, cidade de 11,1 mil habitantes, nas proximidades de Guanambi, no Sudoeste baiano. A empresa responsável pelo serviço é a Alicinha Turismo, de Guanambi.

A PRF-BA informou que vai investigar se o veículo estava atuando em situação regular. O CORREIO entrou em contato com a empresa, mas foi informado de que o setor jurídico está cuidando do caso e não haveria nenhum posicionamento sobre o acidente.