'Seus tuítes não nos assustam', diz Hezbollah sobre Donald Trump

O líder do Hezbollah reagiu às mensagens do presidente Donald Trump no Twitter durante fala a apoiadores de Beirute nesta sexta-feira, 13. "Seus tuítes não nos assustam", afirmou Hassan Nasrallah.

Ele descreveu os as publicações de Trump sobre o envio de mísseis à Síria como "Hollywood". "Todos esses tuítes e ameaças não assustam a Síria, o Irã, a Rússia ou qualquer movimento de resistência na região", disse, a partir de uma localização desconhecida no Líbano.

Nasrallah ainda disse que não há prova ou lógica nas acusações de que o governo sírio utilizou armas químicas em Douma.

"Alguém que esteja encurralado pode usar armas químicas, mas por que um vencedor precisaria fazer isso?", questionou, se referindo ao regime de Bashar al-Assad como vitorioso no conflito.

O líder o Hezbollah falou a seus seguidores xiitas através de um link de satélite. Ele declarou ainda que o suposto ataque químico em Douma é um "teatro".