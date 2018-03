Sevilla bate United dentro de Manchester e avança na UCL

Espanhóis fazem 2x1, com dois gols de Ben Yedder, e vão às quartas; Roma também passa

Num resultado surpreendente, nesta terça (13), o Sevilla bateu o Manchester United dentro do Old Trafford por 2x1 e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. O francês Ben Yedder foi o herói da classificação espanhola. Ele entrou em campo aos 27 do 2º tempo no lugar do colombiano Muriel e marcou aos 29 e aos 32 minutos. Lukaku, aos 38, diminuiu, mas como as equipes haviam empatado a ida por 0x0, o United precisava virar.



Também nesta terça (13), na Itália, a Roma venceu o Shakthar Donetsk por 1x0, gol de Dzeko, e avançou pelo critério de gols fora de casa, já que a partida de ida havia terminado 2x1 para os ucranianos.



Na quarta (14), às 16h45, mais dois jogos fecham as oitavas: Barcelona x Chelsea (1x1 na ida) e Besiktas x Bayern de Munique (0x5, na ida). Quem passar se junta a Real Madrid, Juventus, Manchester City, Liverpool, Roma e Sevilla. O sorteio das quartas acontece na sexta (16).