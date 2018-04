Sexta do humor: Zé Lezin e Carlinhos Maia se apresentam no TCA

Zé Lezin ocupa a sala do TCA, às 21h, e Carlinhos Maia invade a Concha Acústica, às 19h

Nada como uma boa risada para espantar os problemas, não é mesmo? Pois quem está em busca de um motivo para se divertir tem duas opções, nesta sexta-feira, quando dois famosos humoristas nordestinos se apresentam na capital baiana. De um lado, o fenômeno alagoano Carlinhos Maia invade a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), às 19h, e, do outro, o paraibano Zé Lezin ocupa a sala do TCA, às 21h.

Com 30 anos de carreira, sendo seis com o personagem Zé Paraíba, na Escolinha do Professor Raimundo, Zé Lezin promete apontar os problemas da política brasileira com irreverência no espetáculo Operação Lava Jato do Matuto. “Crise não existe, minha avó acende o cachimbo dela todo dia com duas notas de R$ 100”, diz um trecho do espetáculo. Alfinetar políticos e eleitores também faz parte do pacote.

Antes de Zé Lezin, quem entra em cena é Carlinhos Maia, fenômeno das redes sociais que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Acompanhado da mãe, a já famosa Dona Maria, e de seus amigos Reinaldo e Paulo, Carlinhos leva para a Concha um pouco do que apresenta diariamente no stories do seu Instagram. A abertura é de João Seu Pimenta.

No espetáculo Mas, Carlos!, Carlinhos narra com irrevência fatos marcantes de sua trajetória: desde a infância humilde, em Penedo, até o sucesso meteórico na internet. “É um show muito interativo, meus amigos participam, o povo da vila... Parece programa de televisão ao vivo. É surreal, né? Era só uma brincadeira do Instagram e ainda não caiu a ficha”, diz Carlinhos, 26 anos, impressionado com seu sucesso.

Formado apenas até o ensino médio, com direito a um curso técnico para trabalhar em usina de açúcar e ácool, Carlinhos interrompeu os estudos para viver do humor. O sucesso, acredita ele, vem do fato de mostrar a vida simples de uma família comum. “É o que tá faltando. Todo mundo vive uma vida tão fake, cheia de filtro, e a gente mostra a realidade como ela é, a rua de barro”, compara.

Movido pela vontade de fazer o outro rir, Carlinhos diz que “não tem preço ouvir uma pessoa dizer que está saindo da depressão porque você está fazendo o dia dela melhor”. “O humor é você ser você e não forçar uma coisa porque o mercado quer. As pessoas que se identificam vão te acompanhar”, convida.

Serviço

CARLINHOS MAIA: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (Campo Grande); sexta-feira (6), 19h; ingresso: R$ 100 | R$ 50

ZÉ LEZIN: Teatro Castro Alves; sexta-feira (6), 21h; ingresso: R$ 100 | R$ 50 (filas A a W), R$ 80 | R$ 40 (X a Z11). Clube Correio (ambos)

Vendas: bilheteria do TCA, site www.ingressorapido.com.br e SAC’s Barra e Bela Vista.