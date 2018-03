Shopping Barra recebe Vila da Galinha Pintadinha

Atração contará com carrossel, cama elástica, piscina de bolinhas, área baby, além de encontros com a personagem; a partir do dia 17

A partir de 17 de março, a Vila da Galinha Pintadinha traz uma série de brinquedos para alegrar os dias dos pequenos que forem passear no Shopping Barra. Além dos encontros marcados com a personagem principal ao vivo em datas específicas, o parque temático terá como grande atrativo um brinquedo gigante, o Carrossel Voador, que vai levar a emoção nas alturas.

A criançada ainda poderá fazer fotos com bonecos da Galinha Pintadinha e do Pintinho Amarelinho em 3D, se divertir na cama elástica, na área baby – espaço destinado para os menores brincarem com todo conforto e segurança, com TV e brinquedos apropriados aos bebês; ou na Casa da Galinha Pintadinha, toda customizada retratando o ambiente lúdico da turma de bichinhos mais amada do Brasil.

E para entrar de vez no clima, as crianças poderão ainda passear em ovinhos giratórios e mergulhar na piscina de bolinhas. Tudo isso com a animação das canções que fazem o maior sucesso entre crianças de todas as idades. O valor do ingresso custa R$ 15. Crianças de até 12 anos precisam acessar o brinquedo com acompanhante (esse acompanhante não paga).Os encontros com a Galinha Pintadinha acontecerão nos dia 17, 18, 23 e 28 de março, 01, 08, 11, 15, 20 e 22 de abril.