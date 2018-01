Shopping Barra terá roda gigante e personagem do Mundo Bita

Desenho animado brasileiro é sensação entre a criançada

Personagens do desenho animado Mundo Bita (Imagem: Divulgação)

As férias escolares serão animadas para a criançada que comparecer ao Shopping Barra neste Verão. O Mundo Bita, um dos desenhos de maior sucesso entre o público infantil, vai se instalar no centro de compras a partir do dia 12 de janeiro e seguirá até 28 de fevereiro, com direito à presença do personagem Bita e uma roda gigante de 14 metros de altura.

O brinquedo poderá ser visto de todos os andares do shopping e haverá ainda balões giratórios, piscina de bolinhas e mesinhas para atividades manuais para entreter os pequenos.

O ponto alto da atração, a presença do personagem Bita, interagindo com as crianças e posando para fotos, acontecerá nos dias 12, 14, 20, 21 e 28 de janeiro e 4, 18 e 25 de fevereiro.

O desenho brasileiro Mundo Bita é conhecido por seu colorido atrativo e músicas contagiantes, além de tratar de temas construtivos de forma lúdica, como a igualdade e respeito entre as pessoas.

O ingresso de acesso às atrações do Mundo Bita no Barra custa R$ 15 por criança e R$ 25 por adulto com mais uma criança.

Serviço

O quê: Espaço temático Mundo Bita

Onde: Praça Euvaldo Luz (L1 Centro), Shopping Barra (Avenida Centenário, 2992, Chame-Chame).

Quando: A partir do dia 12 de janeiro

De segunda a sábado – 9 às 22h

Domingo – 13 às 21h

Quanto: R$ 15 criança e R$ 25 pai + 1 criança

Meets com o personagem: dias 12, 14, 20, 21, 28 de janeiro e 4, 18, 25 de fevereiro