Shopping Barra transmitirá desfile de moda pela internet

Evento acontecerá nesta terça-feira (17) terá ainda trend talk com Silvia Braz

Uma das principais digital influencers de moda e lifestyle do Brasil, Silvia Braz estará em Salvador nesta terça-feira (17). A profissional virá para mediar um trend talk no Shopping Barra durante as programações de lançamento da campanha de Inverno 2018 do espaço. Além da conversa com Silvia, a ação também contará com um desfile especial, às 19h, apenas para convidados.

Silvia Braz mediará trend talk no Shopping Barra

(Foto: Divulgação)

Mas, se você se interessou, não se preocupe: o centro de consumo transmitirá tudo pela internet. Com a idealização e curadoria da publisher Sandy Najar, o projeto terá exibição em alta definição e em tempo real no canal do Shopping Barra no YouTube, com apresentação da digital influencer Martinha Fonseca. Três câmeras serão utilizadas para mostrar o encontro – uma frontal, uma por cima e outra em slow motion, para exibir todos os detalhes.

Martinha apresentará transmissão no YouTube

(Foto: Reprodução/Instagram)

“O Barra mais uma vez inova, apostando nas estratégias das mídias digitais para lançar a moda Inverno 2018 de uma forma inédita aqui na Bahia. Além de permitir o acesso a informações privilegiadas da moda a um público mais amplo, a ideia é promover uma interação diferenciada com as pessoas, que poderão aproveitar a participação de profissionais do segmento, com conteúdo atual, imediato e de qualidade”, explica Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

Quem não foi convidado mas quer avistar o evento in loco também terá uma chance. Ele rolará no piso L4 (perto do cinema) - mas a visualização está sujeita a lotação do espaço.

Na web, além do desfile, o público também poderá conferir como foi o making of da produção durante todo o dia, com Rafa Meccia, Renata Rangel, Alice Prado e Carol Lisboa mostrando detalhes do backstage. Durante todo o mês de abril, o perfil do Barra no Instagram ainda exibirá dicas sobre moda e maquiagem.

Alice Prado será uma das digital influencers que mostrarão os detalhes do backstage

(Foto: Reprodução/Instagram)

“Essa é uma tendência cada vez mais forte no mundo da moda, aliar o real com o digital, permitindo uma experiência 360° para o público, que pode acompanhar o desfile de todos os ângulos e ter acesso a informações que antes ficavam restritas ao backstage, aliando o conteúdo de moda e beleza dessas gravações para as mídias. Estamos reeditando um clássico da moda nas passarelas, através dos canais digitais, com uma linguagem mais contemporânea, mas sem perder de vista a emoção e o glamour dos grandes desfiles”, garante a publisher Sandy Najar.

Inspirado no conceito da moda de 'see now, buy now' (ou 'veja agora, compre agora'), o centro montará araras com peças de algumas de suas grifes, para que os clientes possam comprar os looks desfilados pelos modelos durante o projeto.