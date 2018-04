Shoppings criam pontos de encontro para trocas de figurinhas

Barra, Paralela e Shopping da Bahia têm espaço para os colecionadores

Para facilitar a vida dos colecionadores, três shoppings de Salvador criaram pontos de econtro para trocas de figurinhas. Enquanto a Copa do Mundo da Rússia não começa, os baianos correm para completar o álbum de figurinhas.

Um espaço foi recentemente inaugurado no Shopping Paralela, situado no 2º piso do centro de compras, próximo ao cinema, e fica aberto durante todo o horário de funcionamento do Shopping. “A expectativa é reunir um grande público de jovens e adultos, até o início do mundial”, afirmou o superintendente do centro de compras, Thiago Cunha.

Há também local para trocas no Shopping Barra, no piso L1 Norte e no Shopping da Bahia, dentro da livraria Saraiva.