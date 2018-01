Shoppings oferecem até 80% em descontos a partir de hoje; confira ofertas

Temporada de ofertas começa hoje; lojas de ruas dão até 50% de abatimento

As festas de final de ano acabaram, mas o colorido das vitrines deixa claro que a época de compras não terminou. Para aquecer as vendas, as lojas de shoppings começam o ano oferecendo descontos em itens como vestuário e eletroeletrônicos que chegam a 80%. Quem circula pelo Centro de Salvador, ainda pode encontrar abatimentos de até 50% nos comércios de rua.

É que as promoções se tornaram a aposta dos lojistas para queimar o estoque de produtos do mês de dezembro e aumentar as vendas no mês de janeiro. Com as ofertas, os comerciantes tentam atrair o consumidor que passa pelas lojas ou até mesmo quem volta para trocar algum tipo de presente. Além disso, os saldões também tentam atrair quem deixou para realizar compras depois dos festejos.

De acordo com o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Alberto Nunes, essa estratégia serve para fortalecer o caixa das empresas. “Não fica ponta de estoque na loja e ainda dá pra fazer boas vendas com os produtos que ainda estão dentro da estação”, afirma.

Segundo o coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio, no geral, as pessoas que compram depois do Natal são turistas que vêm do interior da Bahia para as férias em Salvador. “É normal que os shoppings façam promoções depois do Natal. Muitas lojas fazem promoções independentemente da ação do shopping, de acordo com sua política de marketing”, diz.

Ofertas

Grande partes das ofertas estão na área de confecções e calçados. No shopping Barra, por exemplo, as lojas Maria Filó, Lacoste, Zara e Lougerie vão oferecer descontos de até 50% no vestuário.

Já o Shopping Piedade vai promover a “Liquidação Passou Comprou”. A coordenadora do centro comercial, Juliana Brandão, diz que os lojistas estão se preparando para atrair mais clientes com promoções e outras iniciativas. “Estamos investindo em ofertas e ações diferenciadas”, diz.

A gerente da loja de moda íntima Sedducion, Edna Carneiro, vai colocar produtos para todos os tipos de públicos. Para ela, a liquidação vai ajudar a movimentar o período. “Vai aquecer bastante o mês de janeiro. Vamos colocar bastante variedade de produtos para os clientes”.

Edna, gerente da loja de moda íntima Sedducion: expectativa de começar o ano com aumento nas vendas

(Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

No Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping alguns estabelecimentos também vão aderir às ofertas. A gerente da loja de moda íntima Intimissi, Renata Garcez pretende começar as ofertas a partir de amanhã e adianta que os descontos podem chegar a 70%. “A gente faz uma queima de estoque. O cliente pode chegar aqui e comprar uma lingerie de excelente qualidade por R$ 15”, conta.

Conhecido como o centro descontos, o Outlet Premium vai oferecer promoções de até 80%. Quem passar pelo local, vai encontrar descontos em diferentes produtos, como roupas, acessórios e celulares.

O comércio de rua da capital baiana também está apostando nas liquidações. O gerente da loja Blue Store Jeans, na Avenida Sete, José Vicente de Melo, quer renovar o estoque de roupas do estabelecimento. Para isso, ele vai oferecer descontos nas peças que não foram vendidas nas festas de final de ano durante todo o mês de janeiro.

A clientela vai encontrar descontos de até 50% nas peças da loja . “A gente faz todo ano pra liberar o que ficou no Natal e Ano Novo”, conta. Ele diz ainda que a loja fica ainda mais cheia por causa das promoções. “Atrai muita gente”, completa.

Promoção antecipada

Na rede de lojas Boticário a promoção começou mais cedo, com descontos de até 40% de descontos em perfumes e maquiagens. Gerente da loja Boticário do Center Lapa, Denise Caldas, acredita que as ofertas sejam um chamariz para atrair mais público para as lojas. “A gente sempre faz promoções para atrair mais gente”, conta.

O consumidor pode encontrar surpresas nesses saldões. Isso porque, algumas lojas só devem revelar os descontos no dia. A Magazine Luiza, da Avenida Sete de Setembro, é um exemplo. “O pessoal vai fazer fila na porta, porque as promoções são muito boas”, garante o gerente do local, Claudionor Souza. Ele não quis falar sobre a estimativa de desconto.

A loja de sapatos Di Santinni também não divulgou a estimativa nos descontos, mas, segundo funcionários, as promoções começam ao longo desta semana.

Resultados

A estimativa da Abrasce é que as vendas de dezembro tenham sido a maior dos últimos três anos, com um crescimento médio em torno de 7% “Estamos muito satisfeitos com as vendas no Natal. Esperamos que esse aumento seja mantido durante o ano”, afirma o coordenador Edson Piaggio.

Ele ainda prevê a efetivação de 15 a 20% das 2000 pessoas que foram contratadas para o final de ano no shoppings. Se os trabalhadores foram efetivados, o mercado de trabalho baiano deve receber cerca 400 pessoas. “É muito melhor que nos últimos anos. Em 2016, por exemplo, praticamente não houve contratações após o Natal”, explica Piaggio.

Coordenador da Câmara de empresários em Shoppings Centers da do Fecomercio, Felipe Sica diz que o comércio de rua de Salvador também prevê bons resultados. “O ano passado foi o comércio de varejo foi considerado o pior da história, mas tem notícias mais animadas sobre o comércio de rua. Ele [o comércio] continua mais vivo do que nunca”, diz.

Para quem ama liquidação

Necessidade: Para economizar de verdade, é necessário saber se o produto que vai ser comprado realmente tem utilidade. Caso não, é melhor deixar na loja. Antes de encarar as liquidações, dê uma boa olhada no seu guarda-roupa e faça uma listinha do que você está realmente precisando. Dessa forma, você não compra peças desnecessárias ou parecidas com as que já tem em casa e ainda evita comprar por impulso.

Defina antes: O ideal é sair de casa sabendo o que vai comprar.

Estado do produto: Onde tem promoção, tem gente. Com a confusão das lojas, é possível que algum produto saia danificado. Por conta disso, é necessário estar atento ao estado do objeto ou vestuário.

Planeje suas contas: Pra começar o ano com o pé direito e sem preocupações com dívida é necessário organizar as contas pessoais antes de ir às compras.

Formas de pagamento: Cartão, dinheiro , cheque... São várias as formas de pagamento, mas evite jogar todas as compras possíveis no cartão de crédito. O ideal, nesses casos, é pagar com dinheiro. Sempre que possível, escolha pagar a compra à vista, pois existe a possibilidade de barganhar descontos, além de não comprometer o orçamento dos próximos meses. Caso opte por parcelar no cartão de crédito, certifique-se sobre as condições, inclusive, se o parcelamento é ou não com juros.

Prioridades: Saber diferenciar os gastos inevitáveis daqueles não tão urgentes é muito importante. Priorize sempre os gastos essenciais. Lembrando que as pesquisas de preço podem e devem ser feitas.

Direitos: Informe-se sobre a política de trocas do estabelecimento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), os comerciantes não são obrigados a trocar os produtos por motivo de cor, tamanho ou gosto. Nestes casos, a loja só terá que trocar a mercadoria caso tenha prometido.

Pesquise Compare os preços, ofertas, bata perna de loja em loja e pesquise bastante. Dê uma olhada também em sites. Você só tem a ganhar com isso. Pesquisar também é uma maneira não acabar sendo enganado em falsas promoções. Fique esperto.



Algumas promoções em lojas de rua e shoppings da cidade

Boticário - A loja tem desodorante colônia Floratta Buquê de Flores de R$ 79,90 por 47,90. A colônia Aqgua fresca passou de 89,90 para 54,90. Além disso, é possível encontrar batom de R$ 40 por R$ 18.

Seducción - A loja de moda praia, fitness e pluz size vai oferecer descontos de até 30%. O estabelecimento fica localizado no Piso L2, do shopping Center Lapa

Moça Bonita Acessórios - A loja, no Supermercado G Barbosa do Costa Azul, está com brincos folheado com pedras, de R$ 79 por R$ 39,50; e brincos banhados a ouro, de R$29 por R$14,50

Lojas Leader - A loja, localizada na Avenida Sete, está com calças R$ 50

Óticas da Gente - A ótica, que fica no Center Lapa, estará com a promoção óculos em dobro nos próximos dias

Maria Filó - Desconto de 20% em peças selecionadas (não é a loja inteira, são algumas peças)

Shoulder - Descontos de 20% nas peças de cor branca

Victor Hugo - Bolsa Andy na cor preta de R$ 1.225,00 por R$ 1.105,00 parcelado em até 10 vezes

Loungerie - Descontos de até 50% na maioria da loja (peças selecionadas)

Lacoste - Promoção progressiva de 10%, 20% e 30% (quanto maior o número de peças, maior o desconto)

Zara - Já iniciou a tradicional promoção de saldo

Michelline - Descontos de calça jeans de até 50%