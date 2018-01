Show gratuito de sertanejo faz orla da Barra lotar ainda mais

O baiano Dan Valento reuniu uma multidão para vê-lo cantar na varanda da Casa Skol

Em seu segundo final de semana de programação, o espaço pré-carnavalesco reuniu baianos e turistas para curtir o sertanejo do cantor Dan Valente. Recém chegados na capital do axé, André e Mayana de 27 anos, escolheram o local como opção para aproveitar o pôr do sol com música e cerveja gelada. "Chegamos ontem e já viemos pra cá, soubemos que ia ter sertanejo e a gente ama o estilo", disse Mayana. O casal faz parte dos cerca de 300 mil visitantes de outros estados brasileiros que devem desembarcar na capital para curtir o Carnaval.

Animado com a ideia de um camarote aberto ao público, André revelou que pretende voltar ao espaço durante a folia. "Achei muito boa esse espaço, é bom saber que tem um lugar na festa que abraça todo tipo de público, e ainda é gratuito!", disse o rapaz.

A Casa Skol é o primeiro camarote aberto do Carnaval de Salvador. Localizada no Circuito Dodô (Barra/Ondina), tem a expectativa de receber cerca de 1.500 pessoas por noite e mais de 15 mil na área externa, parte da Avenida Oceânica. No próximo domingo, dia 4, o camarote será aberto ao públio com show da banda ATTOOXXA, durante o Furdunço.