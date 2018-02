Siga em tempo real tudo que acontece neste sábado de Carnaval

Blocos desfilam na Barra e Ondina além dos bairros

Léo Santana, Psirico, Carla Perez...a constelação de estrelas do Carnavall deste sábado (10) está bastante diversa em Salvador. Acompanhe, em tempo real, tudo que melhor acontece na folia. No circuito Dodô (Barra/Ondina), Preta Gil estreia na Avenida, às 20h45, em um trio sem cordas. Mais tarde, BaianaSystem leva seu multitrio para a folia e promete arrastar multidão, como fez no Furdunço, no último domingo (4).

A animação começa logo cedo no circuito Osmar (Campo Grande) com Carla Perez e seu Algodão Doce também sem cordas. O Circuito Batatinha (Pelourinho) tem Filhas de Gandhy, enquanto o palco montado em Cajazeiras tem a banda Àttooxxá. Já o palco na Boca do Rio tem Kart Love.

Olha a multa!

Ainda tem gente que prefere ir para o Carnaval com o carro próprio, e aí ainda estaciona em local proibido. E a Transalvador está multando todos os motoristas que estão cometendo essa infração. Na noite dessa sexta-feira (9), 369 condutores foram notificados. E a multa é salgada, viu? O valor da multa é de R$ 293,47. Saiba mais aqui!

13h30 - Didá encanta o Campo Grande

A Banda Didá já toma o circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde deste sábado de Carnaval! Olha que beleza essa percussão! Elas estão cantando clássicos do samba reggae, como 'Alegria da Cidade': "Sou a cor da Bahia /Sou sou você e você não sabia"

(Foto: Sérgio Pedreira/Ag.Haack)





Crianças fantasiadas lotam o Campo Grande para ver Carla Perez

Foto: Marina Silva/CORREIO





Olha só como está cheio o Campo Grande com o trio sem cordas do bloco Algodão Doce puxado por Carla Perez.

"Que esse seja o primeiro de muitos anos da nossa pipoca doce! Porque papai e mamãe tem seu horário de brincar e nós também vamos ter o nosso", diz Carla Perez

Foto: Marina Silva/CORREIO

Carla Perez está em cima do trio elétrico relembrando os tempos de É o Tchan. Sua ex-companheira de grupo, Scheila Carvalho faz participação no trio.

12h10

Cantanto Tic nervoso, Carla Perez começa seu desfile com a estreia do bloco Algodão Doce sem cordas no Campo Grande.

Camarote interditado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) interditou, neste sábado (10), o camarote Casa D'Itália, no Campo Grande, por falta de licença do órgão e da ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento necessário para que a autorização possa ser emitida, dentre outros requisitos. O projeto apresentado pelo camarote, que tem capacidade para 500 pessoas, também não atende às determinações do Código de Obras do Município no quesito segurança, como a falta de rota de fuga. Além disso, os responsáveis pelo espaço não efetuaram os pagamentos das taxas municipais necessárias ao funcionamento.

Foto: Divulgação

Além da Casa D'Itália, foram interditados os camarotes Tribus e Schin. O Schin, interditado na madrugada deste sábado por exibição de publicidade irregular, já realizou os ajustes necessários e teve seu funcionamento liberado pela Sedur logo pela manhã. Já o camarote Tribus, em Ondina, continua impedido de funcionar pela pasta desde quinta-feira (8), por falta de licença da Sedur e por ausência do AVCB.

12h30 tem Carla Perez sem cordas para as crianças no Campo Grande

Enquanto isso no Campo Grande olha quem chegou para participar do desfile do Bloco Algodão Doce....Patati!



Foto: Max Haack/Ag Haack





Tá calor?

Tem banho de mangueira na criançada no bloco Happy/Tio Paulinho

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack





Alerta fofura!

Olha só que amor está desfilando na Barra agora...

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

Bloco Happy com Tio Paulinho abre circuito Barra! Hoje é dia de criançada, bebê!



Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack



Serão 15 pontos de táxi no entorno da folia, para quem preferir esse transporte

Vale do Canela;

Avenida Joana Angélica, na região do Colégio Central;

Politeama de cima;

Estação da Lapa; na Barroquinha;

Rua do Tijolo;

na Praça do Sol, em Ondina;

Rua Edgard Mata;

Avenida Centenário;

Praça Cayrú;

Rua Gabriel Soares;

Ladeira do Taboão;

Porto da Barra;

Avenida Garibaldi;

Avenida da França;

E se eu preferir ir de Uber?

De acordo com a assessoria da Uber, serão 11 pontos de embarque e desembarque próximos à folia durante todos os dias de festa. Além de servir como local de desembarque na hora da chegada, a ideia é facilitar a solicitação de um carro na volta para casa.

Os foliões poderão encontrar motoristas mais facilmente nos seguintes locais:

Rua Juiz Rosalvo Torres / Rua Desembargador Baldoino Andrade;

Rua da Bélgica / Rua Portugal;

Ladeira da Praça / Rua do Saldanha;

Rua do Salete / Faculdade Cairu;

Rua da Mouraria / Av. Joana Angélica;

Rua Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela (Ufba);

Rua da Graça / Rua da Flórida;

Avenida Princesa Leopoldina, após 2° retorno;

Avenida Anita Garibaldi, acesso à Federação;

Avenida Anita Garibaldi / Concessionária Audi;

Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso, sentido Pituba;

Seis pontos de motáxi perto dos circuitos:

Politeama (ao lado do ponto de táxi);

Praça Cayru (em frente ao Elevador Lacerda);

Vale do Canela;

Avenida Centenário (Rua Deocleciano Barreto);

Avenida Garibaldi (em frente à Clínica Nova Face);

Avenida Oceânica (Praça do Sol/ISBA);

Onde tem Zona Azul para estacionar?

Na marginal da avenida Anita Garibaldi, no acesso à Federação;

Na Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento a Clériston Andrade, incluindo as marginais; na mesma avenida sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile;

Na Avenida Estados Unidos;

Na Avenida da França;

Na Rua Portugal;

Na Rua da Conceição da Praia;

Na Rua da Mouraria;

Na Avenida Joana Angélica/Ucsal, entre o IPS e a Rua Nova do Paraíso;

Na Rua da Salete;

Na Ladeira do Salete;

No Vale dos Barris;

Rua Comendador José Alves Ferreira;

Rua Professor Paulo Almeida (atrás da GTRAN);

Ladeira da Fonte (Concha Acústica);

Rua Professor Aristides Novis, São Lázaro - Federação;

Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), trecho entre o Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel;

Rua Juiz Rosalvo Torres, marginal da Av. Centenário, sentido Barris;

Rua Sabino Silva, em ambos os sentidos, a partir do primeiro retorno sentido Ondina;

Avenida J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel;

Estacionamento São Raimundo;

Estacionamento Praça Cayru;

Estacionamento Barroquinha;

Expresso e estacionamento

Outras linhas exclusivas do Carnaval são as do serviço Expresso Carnaval, que levam os foliões dos shoppings Salvador e Salvador Norte até pontos do circuito, sem parada. Um bilhete com ida e volta para o expresso custa R$ 25 – sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado e usado por uma família inteira. A partir da segunda viagem, o trecho passa a custar R$ 20. Nos dois casos, o estacionamento está incluso. As saídas acontecem a cada 15 minutos.

Nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, ficarão disponíveis para o Expresso Carnaval 1,2 mil e 800 vagas, respectivamente – totalizando, assim duas mil vagas. Além dessas, cerca de três mil vagas de Zona Azul também vão ser opção para os foliões que quiserem ir de carro.

Se ligue no buzu!

Para os foliões que quiserem ir de ônibus, por exemplo, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação que vai contar com 400 linhas de ônibus, além da frota total disponível na cidade – 2,6 mil coletivos. Esses carros vão fazer viagens em três faixas horárias diferentes e de acordo com a demanda.

O horário avaliado como o que tem menor fluxo de usuários é o das 5h às 13h – nesse momento, a frota será de 50% do total. Já entre as 13h e as 21h, 60% dos carros estarão à disposição dos foliões. Entre 21h e 5h do dia seguinte, quando há maior fluxo de pessoas, devido à volta para casa, 70% da frota será utilizada. Do total de 400 linhas, cerca de 140 vão operar 24 horas por dia.







Os números indicam pontos de ônibus; as linhas em direção ao circuito vão passar por eles (Imagem: Reprodução)

Quer conferir as linhas pelos pontos? A Transalvador disponibilizou aqui, mas você também pode conferir clicando em cada um dos pontos abaixo:

Pelo terceiro ano consecutivo, o Carnaval de Salvador terá o Beco das Cores, localizado na Rua Dias D’Ávila, na Barra. O local receberá foliões do segmento LGBT, que curtirão atrações especiais compostas por muita música eletrônica. As apresentações acontecem a partir desta sexta-feira (9) e seguem até a terça (13), sempre de 19h a 0h, com os DJs Kairo San, Santz e George Ferreira. O trio reproduzirá sucessos da música eletrônica nos intervalos dos blocos.

Se organize: baixe e imprima a programação do Carnaval para acompanhar os trios



Confira a programação completa do Carnaval 2018