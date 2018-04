Silvana consegue nota em última onda e vai à semi na Austrália

Surfista brasileira despachou a havaiana Carissa Moore, campeã em 2014

A brasileira Silvana Lima está nas semifinais da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe. A cearense radicada na Bahia bateu a havaiana Carissa Moore nas quartas de final, em Melbourne, e encara a havaiano-brasileira Tatiana Weston-Webb por uma vaga na grande final.

Mas não foi fácil. Carissa começou melhor a bateria, conseguindo um 7,00 em sua segunda onda. A cearense foi buscar e conseguiu a mesma nota algum tempo depois, passando à frente no geral devido a um 2,43 que, naquele momento, lhe dava a vantagem sobre o 1,83 da havaiana.

Mas a campeã de 2014 deu o troco, com um 4,67, e assumiu a ponta novamente. Silvana conseguiu um 5,03, mas Carissa já havia aumentado a distância com um 5,53. As ondas não eram as melhores mas, a apenas 10 segundos do final da bateria, a cearense conseguiu a melhor nota da bateria, um 7,27. No final, a brasileira ficou com um total de 14,27, contra 12,53 da havaiana.

A semifinal entre Silvana e Tatiana, que eliminou a local Nikki Van Djik, deve acontecer ainda nesta terça (3), no Brasil, já dia 4 na Austrália. A primeira chamada acontece às 17h30, horário brasileiro.

No masculino, o Brasil tem dois surfistas nas quartas de final. O potiguar Ítalo Ferreira encara o havaiano Ezekiel Lau. Já o paulista Gabriel Medina, campeão em 2014, enfrenta o português Frederico Morais.