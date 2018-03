Silvio Santos ouve funk em sua homenagem: 'Depois eu quero aprender'

Silvio recusou se juntar à dança dos convidados, mas levou a situação com bom humor

O apresentador Silvio Santos pela primeira vez um funk feito em sua homenagem no Programa Silvio Santos deste domingo, 11, e sua reação não poderia ter sido mais espontânea.



A música de MC Silvio, que imita o jeito de falar do apresentador, usa seus bordões como "Vai ganhar um aviãozinho" em contextos de duplo sentido. O funk foi apresentado durante um quadro em que a cantora Jojo Todynho e o apresentador Gominho estavam participando.



Após uma expressão de surpresa e incredulidade, Silvio recusou se juntar à dança dos convidados, mas levou a situação com bom humor: "Coloca a letra dessa música no vídeo, que depois eu quero aprender. Nunca tinha ouvido essa música".