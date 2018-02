Silvio Santos passa mal durante gravação de programa, diz colunista

A assessoria de Silvio Santos informou que ele passa bem e "gravou o que tinha que gravar"

O apresentador Silvio Santos passou mal durante a gravação de seu programa, no SBT, nesta semana e cancelou a filmagem dos quadros "Jogo dos Pontinhos" e "Jogo das 3 Pistas". Segundo o colunista Flávio Ricco, no mesmo dia pela tarde, Silvio melhorou e gravou uma das atrações com Mara Maravilha, que acabou se atrasando para o para entrar no programa "Fofocalizando".

Uma fonte contou que quem assistia a gravação ficou assustado. "Às vezes, achávamos que ele fosse cair no palco", disse. Silvio teria comentado que havia tomado um remedio durante a madrugada. Ainda de acordo com o colunista, mesmo indisposto, o apresentador conseguiu gravar o quadro 'Bolsa Família' e brincadeiras com a plateia. A assessoria de Silvio Santos informou que ele passa bem e "gravou o que tinha que gravar".