Simm oferece 210 vagas em cursos profissionalizantes

por Lucy Barreto

Estão abertas as inscrições para 210 vagas em cursos profissionalizantes em Salvador, graças a uma parceria entre o Serviço de Intermediação de Mão de Obra – Simm, o Senac, a Central Concursos e o Prepara, unidade Comércio. Para se inscrever, os interessados devem se dirigir a sede do órgão na Rua Miguel Calmon, 560, Comércio, levando carteira de trabalho e número do PIS. É necessário ter o ensino médio completo. Confira a programação dos cursos:



CURSOS / DATA / HORA

Auxiliar Administrativo (Turma 1)

Data:15/01 a 19/01

Hora: 08h às 09h



Auxiliar Administrativo (Turma 2)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 14h às 15h



Atendente de Farmácia (Turma 1)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 09h às 10h



Atendente de Farmácia (Turma 1)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 15h às 16h



Operador de Caixa (Turma 1)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 10h às 11h



Operador de Caixa (Turma 2)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 16h às 17h



Informática e o Mundo

Data: 15/01

Hora: 07h30 às 09h



Mais cursos

Quem também está oferecendo cursos gratuitos de capacitação é a Faculdade Uninassau, unidade de Lauro de Freitas. É o projeto Capacita que será realizado de hoje até o dia 25. O projeto vai oferecer cerca de três mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional e tem como objetivo estimular as habilidades e competências do público participante. As aulas serão ministradas na sede da Instituição, que está localizada na Avenida Santos Dummont, KM 4,5 – Centro (ao lado do Hospital Menandro de Faria). As atividades são voltadas para as áreas de Saúde, Direito, Administração, Gestão Comercial, Logística, Serviço Social, Engenharias, entre outras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal https://extensao.uninassau.edu.br. Outras informações pelo telefone (71) 3505-4517.