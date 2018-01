Simone e Simaria lançam clipe com Alok e Whindersson Nunes; veja

Horas antes de divulgar o clipe de Paga de Solteiro Feliz, música já havia sido lançada nas plataformas digitais

Donas do hit mais visto no YoutTube em 2017 (Loka, em parceria com Anitta), a dupla Simone e Simaria começou o ano apostando em mais um vídeo no canal. As irmãs lançaram nesta sexta-feira (5) o clipe de Paga de Solteiro Feliz, nova música de trabalho da dupla.

O vídeo é protagonizado pelo youtuber Whindersson Nunes e sua namorada, a cantora Luísa Sonza. Além disso, a faixa conta com participação do DJ Alok.

Nas imagens, as irmãs encarnam duas detetives contratadas pela youtuber Luísa Sonza para investigar a vida noturna de Whindersson Nunes, sucesso na internet. No clipe, elas descobrem o lugar onde o rapaz anda curtindo a vida e, no final, o jovem ainda implora o perdão da loira.

Horas antes de divulgar o clipe, a música já havia sido lançada nas plataformas digitais.

Em pouco mais de duas horas de publicação, o vídeo já figurava entre os cinco mais vistos do YouTube nesta sexta-feira (5) e acumulava quase 480 mil visualizações.

O último clipe da dupla foi Regime Fechado, lançado em agosto de 2017. Com esta música, Simone e Simaria ficaram na 8ª colocação das músicas mais tocadas do ano de 2017 pela Crowley. A dupla garantiu bons números também com Loka, ficando em 7º pela contagem da Crowley e, em 1º, Connect Mix.

A Crowley é a empresa de monitoramento de rádio mais tradicional do mercado brasileiro, com atividade desde 1997. A Connectmix divulga desde o final de 2014 os seus rankings de rádios, com foco no monitoramento em tempo real da execução das faixas.