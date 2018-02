Simone e Simaria serão madrinhas de casamento de Whindersson

Casório será na quarta em capela de São Miguel dos Milagres, em Alagoas

Rei do Youtube, Whindersson Nunes se casa na quarta-feira (28) com Luísa Sonza em uma capela de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. No local, é possível acomodar 180 pessoas sentadas, em meio ao visual paradisíaco.

Segundo o Uol, a festa de casamento será para 300 convidados e terá shows de Mc Kekel, Jefferson Morais e apresentação do DJ Alok. As cantoras Simone e Simaria serão madrinhas do casal. A lista de convidados é longa e inclui vários nomes famosos, claro, como Neymar, Bruna Marquezine e Anitta.

O buffet será centrado em culinária nordestina, sob comando do chef Wanderson Medeiros. Luísa vai usar vestido da estilista Lethicia Bronstein e a decoração será de Kessia Tabosa, que já está na cidade. "Estou trabalhando uma decoração exclusiva, moderna e sofisticada, com muitas flores naturais para combinar com o visual paradisíaco do local e com móveis charmosos que vão dar um toque especial em tudo, sem tirar o foco de todo o cenário natural que já contempla o local", diz Kessia.