Simpatias para o réveillon 2018

Encantamentos para atrair prosperidade, caminhos abertos e muita sorte no amor.

É chegado o grande dia da virada. Novos ideais são traçados, a esperança é renovada e os planos recomeçam. Como em todos os anos, a noite do dia 31 é repleta de expectativas e misticismo. Há quem acredite que é só uma passagem, mas há quem deposite todas as suas fichas na fé e nas simpatias para um novo ano de muito amor, paz, saúde e prosperidade.

Segundo o Babalorixá Luan Barbosa Santana, sacerdote do terreiro Ilê Axé Opô Ôya Afèéfe Ina – em Simões Filho, esse é o ano de Exu e Oyá. “2018 promete ser um ano mais igualitário, com mais oportunidade para realizações de projetos e maior presença de atividades empreendedoras. O novo ano chega trazendo crescimento, sendo um importante momento de aceitar a colheita e abraçar as mudanças”, afirma o babalorixá, que completa as previsões dando ênfase para as mulheres, “O empoderamento feminino continuará em alta. As mulheres terão voz cada vez mais ativa e ainda mais vitórias em suas batalhas”, conclui.

Babalorixá Luan Barbosa ensina simpatias para começar o ano com sorte. (Foto: Reprodução)

Para quem não abre mão de uma “fezinha”, o Sou Verão pediu ao Baba Luan algumas dicas (e simpatias) para que 2018 já chegue energizado e pronto para vibrar amor, prosperidade e caminhos abertos.

Simpatia para não ficar sem dinheiro

Separe uma folha de vintém - ou folha de acoco, dê 12 nós com um barbante e guarde na carteira durante todo o ano. O vintém é famoso por atrair dinheiro, fazendo com que sua carteira ande sempre recheada.



Simpatia para abrir caminhos

Torre uma porção de feijão fradinho, deposite a porção em um prato de louça branca (virgem) e coloque atrás da porta de casa com uma vela branca acesa. Importante: todo o ritual deve ser feito antes da hora da virada para que 2018 já entre com boas vibrações.

Simpatia para atrair o amor

No dia 31, tome um banho da cabeça aos pés com uma infusão de rosas vermelhas, cravo, canela e água de flor. Além de um cheiro delicioso, o banho te deixará mais sensual e atraente para o novo amor.



