Caças-bombardeiros israelenses F-15 lançaram vários foguetes sobre o aeroporto T4 a partir do espaço aéreo libanês

As autoridades da Síria acusaram hoje (09) Israel de ter realizado o ataque à base aérea T4, no centro do país, que, segundo ativistas, causou a morte de 14 soldados e milicianos.

Caças-bombardeiros israelenses F-15 lançaram vários foguetes sobre o aeroporto T4 a partir do espaço aéreo libanês, sem dar mais detalhes, disse uma fonte militar citada pela televisão oficial síria.