Sistema Ferry Boat funciona 24 horas nesse fim de semana

De 1º a 3 de janeiro, o plantão valerá a partir do terminal Bom Despacho. Viagens extras poderão ocorrer na madrugada caso a demanda seja intensa e permanente.

Quem deixou para embarcar para Ilha nos dois últimos dias de 2017, vale salientar que o Sistema Ferry Boat está operando em sua capacidade máxima, com atuação dos sete ferries (Juracy Magalhães Jr., Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo e Anna Nery) que estão com saídas previstas a cada trinta minutos. Hoje(30), o sistema opera em regime de 24 horas, partindo de São Joaquim. De 1º a 3 de janeiro, o plantão valerá a partir do terminal Bom Despacho. Viagens extras poderão ocorrer na madrugada nas demais datas, caso a demanda seja intensa e permanente.

Os condutores de veículos que pretendiam viajar através do serviço Hora Marcada vão precisar optar por outras vias, uma vez que esse sistema está com as passagens esgotadas para período. De acordo com a administradora do sistema, a Internacional Travessias Salvador, as passagens nesse serviço foram disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

Através da Assessoria de Comunicação, a empresa informou que o tempo médio de espera é de duas horas para carro e uma hora e meia para pedestres, lembrando que os horários de pico costumam ocorrer na madrugada e no início da manhã, quando o fluxo de passageiros é maior. Há intensidade registrada também no final da tarde. A passagem para pedestre é adquirida, com pagamento em dinheiro (R$6,70 nesse período), tanto no Terminal de São Joaquim quanto em Bom Despacho. O valor da taxa de embarque para carros é de R$ 63 a R$81 e vale salientar que apena o motorista não paga a passagem, os demais passageiros precisam pagar a travessia. Nas duas estações também são disponibilizados totens de autoatendimento para recarga do cartão Ferry Card e Tarifa Social, além de compra de passagem com o cartão recarregável para o próximo horário de viagem. Os guichês da Internacional Travessias funcionam todos os dias, das 5h às 23h30.