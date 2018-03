Sistema Ferry-Boat funcionará durante a madrugada na Semana Santa

Passagens de hora marcada já podem ser vendidas

Para atender a demanda do feriado de Semana Santa o sistema ferry-boat funcionará em esquema especial na próxima semana, inclusive, com ferries trafegando durante a madrugada. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (23) pela Internacional Travessias Salvador (ITS) que vai realizar viagens nos horários regulares (de hora em hora) e saídas extras, sempre que a demanda aumentar, entre os dias 29 de março e 2 de abril.

Nos dias em que se espera um maior movimento, o funcionamento vai ocorrer 24 horas – de 28/03 (quarta) até 30/03 (sexta), prioritariamente para o terminal São Joaquim; e novamente, de 1/04 (domingo) para 2/04 (segunda), a partir do terminal Bom Despacho.

Durante esses cinco dias, a expectativa é de que circulem entre os dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, mais de 14 mil veículos e mais de 99 mil passageiros, volume igual ao registrado no mesmo feriado ano passado. As embarcações à disposição são: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Júnior, Rio Paraguaçu e Ivete Sangalo.

Além das vagas de hora marcada nos horários regulares, a ITS abriu 650 vagas extras distribuídas para o trecho Salvador-Ilha de Itaparica nos dias 29 e 30 de março, sempre à 1h, 2h, 3h e 4h. E para o trecho inverso, as vagas são para os dias 1º e 2 de abril, também à 1h, 2h, 3h e 4h.

A venda deste serviço é feita exclusivamente pelo site portalsits.internacionaltravessias.com.br, e o pagamento pode ser feito nos cartões de crédito e débito. A disponibilidade pode variar bastante devido a possíveis remarcações por parte dos próprios clientes. A passagem para pedestre é adquirida em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito, exceto American Express. Também são disponibilizados totens de autoatendimento para recarga do cartão Ferry Card e Tarifa Social.

A administradora disponibiliza o número 0800 028 2723 para autoatendimento e acesso a informações sobre o sistema, Ferry Card, Tarifa Social e Hora Marcada, disponível de segunda a sexta das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, ou através do e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br.