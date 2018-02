'Só estou protegendo minha filha', diz Ayrton após briga no BBB

Ele desceu para retirar filha da festa. "Você estar feliz não é se embriagar"

A festa de ontem terminou mal para Ana Clara. Depois de tentar ficar novamente com Breno, sem sucesso, ela ainda levou uma reprimenda do pai, Ayrton, que desceu para retirar a filha do local. Ele puxou Ana Clara pelo braço e apontou o dedo para o rosto da jovem. "Não aguento mais meu pai", disse ela para Mahmoud na madrugada.

Hoje pela tarde, Ayrton explicou para Mahmoud que sua preocupação é com a filha. "Eu sou pai, as pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas a minha maior preocupação é com ela e a minha mulher. Eu vim para cá para me divertir e tentar dar uma vida melhor para elas. Mas parece que eu só tô conseguindo ficar preocupado", disse. "Isso que eu faço não é caretice, eu sou pai. Isso é ser pai. No momento que eu vejo a minha filha no estado que ela estava, não é legal", justificou.

Só faltou Ayrton dizer: "A ÚNICA BOCA QUE VOCÊ PODE BEIJAR É A MINHA"



E Breno saindo à francesa kkkkk



É BBB ou Zorra Total kkkkk#BBB18 #BigBrotherBrasil18 #RedeBBB18 pic.twitter.com/4s4GMulVCA — NP (@alieninja1704) 24 de fevereiro de 2018

Mahmoud foi falar com Ayrton pela manhã para pedir desculpas. "Eu queria pedir desculpas por ontem. Eu acho que você viu aquilo como se eu tivesse me intrometendo na relação de vocês", disse o brother. "Quando eu fiquei bêbado, a Ana Clara cuidou de mim. Eu iria me sentir mal de ir dormir e deixar ela lá", acrescentou. Ayrton disse que não se incomodou com o brother: "Já passou. Eu falei para você não se intrometer porque é o meu jeito de falar. Ela pode beber tranquilamente. Mas o estado que ela tava, não é legal", disse. Ele explicou ainda que tem familiares com problemas com a bebida. "Eu tenho exemplos em casa e isso não é legal. Eu só estou protegendo a minha filha. Agora, eu quero que esse assunto morra, porque se pai de cada um estivesse aqui, eles iriam fazer o mesmo. Você estar feliz não é se embriagar", defendeu.

Sem casal

Também hoje, Mahmoud conversou com Breno, afirmando que o brother deve dizer diretamente a Ana Clara que não quer mais nada com ela. "Ela acha que você não está ficando mais com ela, porque o pai dela está aqui", disse o sexólogo. "Ela não sabe que você não quer mais ficar com ela, entendeu? Eu acho que você deveria ser mais sincero. Você já falou isso para ela?", quis saber. Breno disse que Ana Clara sabe do seu desinteresse. "Eu gosto muito do perfil da Ana, mas eu não dou conta de conviver com a Ana e com o pai junto. Eu tenho 30 anos. Eu não consigo dar satisfação para a minha mãe, imagina para o pai da mina", disse.