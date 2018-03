Só Modão reúne nomes do sertanejo na Paralela

A festa promete contemplar o público que não dispensa a sofrência e a música para dançar agarradinho

Junte no mesmo palco nomes como Tayrone, Devinho, Unha Pintada, Mano Walter e Silvano Salles. O resultado disso pode ser conferido na festa Só Modão, que será realizada hoje(24), no Wet`n Wild.

O espetáculo terá uma ambientação de rodeio, com três ambientes distintos: Pista, Camarote e Lounge FrontStage, além de uma estrutura como praça de alimentação, sanitários, posto médico, decoração temática, ilhas de bares espalhados por todo o espaço além de estacionamento privativo.

Para Mano Walter, não vai faltar muita alegria e repertório eclético, com muito forró nos estilos vaquejada, romântico. “Vai ser só modão para o povo dançar agarradinho, a boate do vaqueiro, enfim a galera vai se surpreender nesse show. Estou ansioso”, revela o cantor que acabou de lançar um novo álbum de inéditas, que se chama Mano Walter Só vaquejadas. “Graças a Deus, o trabalho está com uma aceitação extraordinária no mercado, vamos tocar músicas desse novo CD, além dos grandes sucessos do vaqueiro Mano Walter, como: Não deixo não, O que houve, Zero boi, Balada do vaqueiro, entre outras”, completa, ressaltando que tem novidade chegando no próximo mês. “Uma novidade lançada nacionalmente, com nova gravadora e a participação de meu irmão Xanddy, do Harmonia do Samba; meus amigos Henrique e Juliano e minhas amigas Maiara e Maraísa”, conta. O vaqueiro revela que sua relação com o público soteropolitano é especial. “Fizemos um verão incrível em grandes eventos. O carinho que recebi desse povo é inexplicável. Só agradecer e retribuir todo esse amor dando sempre o máximo nos nossos shows, que é isso que o público baiano merece”, diz.

Quem também faz questão de declarar seu amor pela cidade é Devinho. “Tenho um carinho enorme por Salvador. A Bahia já é minha segunda casa. Tocar aqui é bom demais, e esse será meu 4º show aqui”, diz. Para o show, Devinho promete muita sofrência, num espetáculo com grande estrutura de iluminação, show pirotécnico e efeitos especiais. “Vou cantar algumas músicas do meu CD novo, que foi gravado em São Paulo”, completa.





SERVIÇO:





O Que: Só Modão

Quando: 24 de Março

Onde: Wet´n Wild, Salvador

Abertura dos Portões: 20h

Quem Vai Tocar: Tayrone, Devinho, Silvano Salles, Unha Pintada e Mano Walter

Quanto Custa:

Pista: R$ 66,00 Meia e R$ 132,00 Inteira.

Camarote: R$ 99,00 Meia e R$ 198,00 Inteira.

Lounge Front: R$ 150,00 Meia e R$ 300,00 Inteira.

Vendas sem taxa na Salvador Tickets (Segundo Piso do Salvador Shopping).

Censura: 16 anos.