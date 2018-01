Sobremesas geladas misturam ousadia e sofisticação

Leveza, frescor e criatividade marcam as melhores criações da estação.

Verão combina com sol, praia, piscina e sobremesas refrescantes. Se existe um lado bom de viver o calorzão, é poder exagerar nos doces gelados e ainda ousar na criatividade. Ao escolher o tipo de sobremesa, muita gente opta pelos clássicos sorvetes e picolés, no entanto, existe uma grande variedade de outras maravilhas que podem esfriar o corpo e ainda surpreender os paladares mais exigentes.

“Nessa época vale investir em doces que tenham leveza, refrescância, acidez sutil e toque delicado. Verão pede fresquidão, texturas suaves e espumadas”, explica Lílian Brasileiro, 29, autora do perfil Só Pela Sobremesa (@sopelasobremesa) e uma das principais bloggers do segmento em todo o estado.

Lílian Brasileiro é responsável pelo perfil @sopelasobremesa (Foto: Reprodução)

De olho nas tendências, o empresário Leonardo Oliveira, 21, apostou em sobremesas que misturam sofisticação e ousadia. “Desde que abrimos o Oessi Restô-Bar, duas criações têm se destacado entre os clientes: o Celebra, que mistura brigadeiro de Chandon, sorvete de capim santo (podendo ser substituído por banana caramelizada ou nata goiaba) e farofa de cacau 50%; e o Embrazando, com sorvete de açaí (ou nata), farofa de azeite de oliva e geleia de Catuaba Selvagem”, destaca Leonardo, que tem investido em bases geladas de sorvete e geleias de destilados e bebidas alcoólicas em seu cardápio.

Passando em alta na estação, os milkshakes ganharam status de bebida gourmet. Cada vez mais elaborados, eles se tornaram os queridinhos de uma turma apaixonada por doces. “Nossos milkshakes fazem ainda mais sucesso no verão. Aqui no Nonna, a opção Insane – leite ninho, gotas de nutella, pedaços de morango, chantilly e decoração especial, e o Kinder Paradise – nutella, pedaços de morango e decoração especial à base de Kinder, chantilly e morango, são sucesso entre os clientes”, afirma Mariana Moura, 31, sócia do Nonna Confeitaria e Café.

Kinder Paradise é um dos queridinhos no Nonna Café (Foto: Reprodução)

