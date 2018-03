Socialites são enterradas em Istambul

Amigas voltavam de despedida de solteira em Dubai quando aeronave caiu

Os corpos de nove socialites, vítimas da queda de um avião turco no último domingo no Irã, foram enterrados nesta quinta-feira (15). De acordo com informações do G1, O jato particular turco caiu em uma região montanhosa no sudoeste do Irã quando transportava 11 pessoas de Sharjah, nos Emirados Árabes, para Istambul, na Turquia.

A bordo do avião estavam Mina Basaran, influencer e filha do empresário turco Huseyin Basaran, sete amigas e três tripulantes. As meninas voltavam da despedida de solteira de Mina em Dubai. No total, 11 pessoas morreram. A causa da queda ainda é investigada.

Os funerais de Mina Basaran e de outras 8 vítimas foram realizados em diferentes lugares da capital Istambul.