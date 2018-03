"Sociedade exige respostas urgentes sobre assassinato de Marielle", diz ACM Neto

Marielle era vereadora pelo PSOL e defensora dos direitos humanos

O prefeito ACM Neto afirmou na manhã desta sexta-feira (16) que ficou chocado e consternado com os assassinatos bárbaro da vereadora Marielle Franco (PSOL), na cidade do Rio de Janeiro, e do motorista dela. Em entrevista à imprensa durante a X Reunião de Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que acontece no Hotel Deville Prime, em Itapuã, o prefeito disse a sociedade exige respostas urgentes, principalmente porque, ao que tudo indica, se tratou de execução.

"Se houve motivação política, é muito mais grave ainda. Mas o que interessa é que foram duas vidas humanas ceifadas nesse ato bárbaro que precisa de resposta rápida. E temos a consciência de que episódios como esse não são limitados ao Rio, mas se espalham por todo o Brasil, com o crescimento da violência. E enfrentar isso precisa ser pautado como prioridade para o país", declarou.

ACM Neto lembrou que a vereadora tinha posições muito contundentes em defesa dos negros, das mulheres e também na questão da segurança pública no Rio.

"Independentemente das diferenças partidárias, todos nós ficamos muito chocados como que aconteceu no Rio e não podemos aceitar esse tipo de coisa. É preciso que se identifique rapidamente quem foram os autores e as motivações (do crime)", ressaltou o prefeito.

Crime

A vereadora Marielle Franco (PSOL) foi morta a tiros na noite desta quarta-feira (14), no Centro do Rio de Janeiro. Ela foi baleada dentro de um carro na Rua Joaquim Palhares. O motorista do veículo onde Marielle estava também foi morto.

Minutos antes do crime, Marielle participou do evento de empoderamento feminino e ativismo contra o racismo 'Jovens Negras Movendo as Estruturas', que aconteceu na Casa das Pretas, na Lapa. O evento foi transmitido ao vivo na página do Facebook da vereadora.

Marielle era socióloga com mestrado em Administração Pública e presidente da Comissão da Mulher da Câmara. Com 46.502 votos nas eleições de 2016, ela foi a quinta vereadora mais votada do Rio. Vítima deixou uma filha.