SOJA e Natiruts tocam em Salvador neste sábado (20)

Shows chegam a Arena Fonte Nova depois de ter passado por países como Chile, Argentina, Uruguai, México e Paraguai

As bandas Natiruts e Soldiers of Jah Army (SOJA) retornam a Salvador para um show na Arena Fonte Nova, neste sábado (20), às 21h. Os dois shows são formados no repertório do sétimo disco dos artistas. A atração internacional vem com a nova turnê Poetry in Motion, com músicas como More e Fire in the Sky. Enquanto isso, a banda de Brasília traz as canções do show Índigo Cristal, com Caminhando Eu Vou e Pode Crer.

(Foto: Divulgação)

A sétima produção de Natiruts chega depois de oito anos do álbum Raçaman e o repertório conta com 11 canções inéditas. No repertório, a essência da banda: a positividade e canções que falam de amor. A turnê chega na capital baiana depois de ter passado por países da América Latina como Chile, Argentina, Uruguai, México e Paraguai. Alexandre Carlo, Luís Mauricio e Kiko Peres mantêm na apresentação seu clássicos Me Namora, Quero Ser Feliz Também e Sorri, Sou Rei.

Depois de três anos sem gravar - o último álbum de SOJA foi Amid the Noise and Haste, de 2014 - os integrantes fizeram uma imersão de três meses para criar as 11 faixas do álbum, que serão apresentadas neste show, Poetry in Motion. Formada por Jacob Hemphill (vocais, guitarra), Bob “Bobby Lee” Jefferson (baixo, vocais), Patrick O’Shea (teclado), Ryan “Bird” Berty (bateria), Kenneth “Ken” Brownell (percussão), Hellman Escorcia (saxofone), Rafael Rodriguez (trompete) e Trevor Young (guitarra), a banda mistura reggae com referências de dub, ska, hardcore e até pop. Ouça o álbum completo abaixo.

Serviço

O quê: Show de SOJA e Natiruts

Data: 20 de Janeiro, abertura dos portão às 21 horas

Local: Arena Fonte Nova

Ingressos: Arena R$ 77 (meia) - Área Vip Frontstage R$ 130 (meia)