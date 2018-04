Sol faz a água potável

Por Anna Luísa Beserra *

A água contaminada é a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo, cerca de 200 crianças morrem por hora por causa de doenças de veiculação hídrica. Globalmente, cerca de 4,5 bilhões de pessoas carecem de saneamento básico e 2,1 bilhões sofrem sem acesso à água potável. Uma pessoa consegue sobreviver um mês sem comer, mas não consegue ficar uma semana sem água.

A meta 6 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU), estimula países signatários, como o Brasil, a focar em meios para assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, assunto do 8º Fórum Mundial da Água, realizado em março de 2018, em Brasília.

A combinação de inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito trabalho resultou na startup baiana “Safe Drinking Water For All - SDW,” idealizada em 2013, quando tinha 15 anos, e fundada em 2015, aos 17. A startup nasceu do sonho de transformar o mundo provendo água potável. Hoje, estamos com a missão de desenvolver tecnologias hídricas para melhorar a vida das pessoas, e o sonho está crescendo ainda mais.

No Fórum, tivemos a honra de apresentar o nosso Aqualuz, voltado para o público do semiárido, sem acesso à água potável, e receber o reconhecimento de Melhor Ideia, no Desafio Água, realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e o Sebrae Nacional. Um produto de tecnologia inovadora na potabilização de água feita exclusivamente por meio de radiação solar junto com um ecofiltro. Para cada 10 litros de água tratada, são gastos apenas R$ 0,01.

Por isso, temos orgulho de contar todas as nossas conquistas: já temos submissão da patente, plano de negócios e protótipo rodando em campo e testado (com 99,9% de eliminação das bactérias, referências da portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, que estabelece Normas de Potabilidade da Água).

A caminhada do jovem empreendedor é uma jornada muito difícil e desafiadora. Sem capital para investir, aprendemos que as coisas demoram para acontecer e que não podemos desistir diante dos obstáculos. De 2015 até 2017, tivemos avanços e fracassos, e muito aprendizado com mentores, que levaram a experiências de sucesso, mostrados aqui neste importante espaço que o Correio Sustentabilidade abre para os jovens empreendedores baianos.

Entre tantas outras premiações a SDW já recebeu, como o 2º lugar, do Prêmio Arlindo Fragoso (2017), a classificação de estar entre uma das oito melhores startups do Sebrae Like a Boss (2017), a seleção internacional da aceleração da Água AMA, da AMBEV (2017-2018) e outras conquistas ao longo desses 3 anos que muito estimulam e dão motivação - ser destacados, premiados pelo Fórum Mundial da Água, e trazer isso para a Bahia, foi muito importante.

Felizmente, o ano de 2018 começou bem. Algumas vitórias com trabalho árduo e muito empenhado estão sendo colhidos. Hoje possuímos uma equipe de voluntários que compartilham do mesmo sonho e parceiros estratégicos como a Vorcon (gestão e contabilidade), Azulare (engenharia sustentável), Vilage (marcas e patentes), ABAS (Associação Baiana de Startups), Ponte (espaço coworking), Cia Sustentável (projetos de Responsabilidade Social), empresas que estão ajudando a acelerar o cumprimento da nossa missão.

Além disso - abertos a investidores e parceiros comerciais - já estamos iniciando o desenvolvimento de mais 3 produtos: filtro de sisal, sistema de monitoramento de qualidade de água em tempo real e um biodigestor para tratamento de esgoto doméstico. Esse último é a nossa aposta para alavancar a SDW, ampliar as ações e até exportar, levando a competência da Bahia para o mundo.

* É fundadora e CEO da Startup “Safe Drinking Water For All - SDW" - anna@sdwforall.com.br