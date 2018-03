Solange Almeida é destaque da festa Super Forró do Armazém

Evento ainda reúne, neste sábado (10), as bandas Seu Maxixe e Forró do Tico

Se sabadão é dia de não voltar cedo para casa, a noite em Vilas promete fazer a frase valer. O espaço Armazém Hall vai receber hoje, às 21h, o Super Forró, festa que abre alas para quem deseja dançar juntinho ou sozinho, curtir uma sofrência, um romance ou a animação em galera. A cantora Solange Almeida é o destaque do evento. "Teremos um repertório novo, com músicas do meu DVD, de artistas que estão fazendo sucesso no Brasil afora e, claro, com os clássicos que gravei no Aviões do Forró", conta a artista.

Banda Seu Maxixe também anima a noite do Armazém

(Foto: Divulgação)

Com ingressos que ficam de R$ 50 a R$ 100, os amantes do gênero nordestino vão poder dançar também ao som dos grupos Seu Maxixe e Forró do Tico, que tocam sucessos próprios e outros hits do momento.



Serviço

Armazém Hall (Av. Luiz Tarquínio - Vilas do Atlântico).

Amanhã, às 21h.

Ingresso: R$ 50 (pista) | R$ 80 (área VIP) | R$ 100 (camarote).