Solange Almeida investirá em clipes e fará parceria com Pabllo Vittar

Revelação é do empresário dela, Wagner Miau, que esteve no primeiro dia do Festival Virada

Responsável pela carreira de Solange Almeida, que se apresenta nesta sexta-feira (29), o empresário Wagner Miau concedeu entrevista ao Alô Alô Correio. Ele veio à Arena Daniela Mercury, na quinta (28), acompanhado da namorada Bruna Martins, curtir os shows do Festival da Virada. O empresário revelou que Solange deve lançar pelo menos quatro clipes no próximo ano e que terá uma parceria com Pabllo Vittar. Confira.



O que você quer levar de 2017?

Olha, 2017 foi um ano de superação. Eu espero que a gente leve para 2018 a perseverança, a vontade de sermos vitoriosos.



2017 foi um ano de retomada do crescimento. No seu setor, que é o entretenimento, qual a expectativa?

A crise a gente tem que acreditar que já acabou. Temos agora que depositar nossas encherias em novos negócios, em novas empreitadas. Vai ser um ano de retomada, sem dúvida.



Você gerencia a carreira de Solange Almeida. O que podemos esperar dela no próximo ano?

Anitta trouxe isso do clipe e estamos investindo nisso. Ano que vem teremos quatro novos clipes e com parceiras.



Vimos que ela estava ouvindo muito Pabllo Vittar. Essa parceria sai?

Com certeza. Vai rolar sim, pode esperar.