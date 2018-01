Sombra na boca? Aprenda novos usos para maquiagens e economize

Com um pouco de criatividade, o mesmo produto pode ser usado para até três coisas diferentes

Você não precisa de um kit completo para fazer uma supermaquiagem. Com um pouco de criatividade, o mesmo produto pode ser usado para até três coisas diferentes - como é o caso do pó compacto, que pode virar blush e sombra. Segundo Betha Tavares, o truque é comum entre os profissionais. “Com o avanço dos produtos é cada vez mais fácil brincar, temos muita liberdade. É interessante porque não precisamos comprar tudo”, observa a maquiadora que trabalhou na maior semana de moda do país, o São Paulo Fashion Week, no ano passado.

Betha conta que costuma usar os macetes principalmente em noivas, já que a mistura de produtos cremosos com outros de textura seca faz a produção durar por muito mais tempo. Sombra perolada por cima do batom cintilante é uma boa pedida, assim como usar pó compacto bem escuro no côncavo, para marcar o olhar.

Apaixonada por cosméticos, a blogueira Jell Mariane (@urbanoeretro no instagram), tem várias opções na nécessaire, mas não leva nem metade quando vai viajar ou se arrumar na casa de alguém. “Carregar muita maquiagem é sempre complicado. Além de ser um peso a mais, as coisas podem quebrar”, explica Jell, que costuma usar sombra prateada como iluminador e batom nas maçãs do rosto, substituindo o blush.

Apesar dos pontos positivos, é preciso ter atenção na hora de fazer misturebas, já que a pele do rosto não é a mesma em todos os lugares. “A pálpebra é uma área muito sensível, assim como a boca. Aplicar o produto no lugar errado pode causar ressecamento e alergia, tem que ter moderação”, alerta a dermatologista Iara Lemos.



Pó como blush

Ao contrário da maioria dos blushs comuns, o pó compacto não possui fundo rosado, o que deixa o aspecto bronzeado ainda mais bonito. Aposte sempre em uma cor que seja pelo menos dois tons mais escura que a sua pele.

Sombra como batom

Quem ama boca colorida mas quer economizar na quantidade de batons deve abusar da dica. A aplicação é mais fácil se a sombra for cremosa, porém, se a textura for em pó, basta aplicar gloss e misturar com o dedo para que a cor se espalhe. Se quiser efeito mate, basta selar com batidinhas de pó compacto.

Batom como sombra

Alguém disse anos 80? A textura molhada nos olhos foi hit nessa época e voltou com tudo desde o ano passado. Para conseguir o efeito, basta passar brilho labial por cima da sombra ou batom cremoso.

Máscara como delineador

Quer fazer o famoso gatinho nos olhos? Com o rímel só precisa de um pincel para aplicar, de preferência chanfrado. O resultado é idêntico ao de um delineador e pode até durar mais, caso a máscara seja a prova d’água.



Batom como blush

Aplique o batom nas bochechas e espalhe até a altura da orelha, dando leves batidinhas de forma bem suave. Atenção na dosagem para não pesar na produção, já que batom tem muita pigmentação. Para peles mais claras, aposte no coral. Já o tom avermelhado fica ótimo em peles negras.

Sombra como iluminador

Sombras peroladas, principalmente em tons dourados, prateados e rosados, funcionam muito bem se usadas como iluminador. As melhores são as de pó solto, que são vendidas sozinhas e em potes pequenos. Na hora de aplicar, use pincel para o efeito não ficar marcado.



Batom como corretivo

Sabe aquele batom vermelho? Ele pode apagar as suas olheiras. Passe bem na região em que elas aparecem e espalhe bastante, só naquela área. Depois, é só aplicar base por cima e ver a mágica acontecer.



Batom Ruby Woo, da MAC Cosmetics: R$ 79 em sephora.com.br (Divulgação) Pó em pérolas, linha Una da Natura: R$ 84,40 em natura.com.br (Divulgação) Máscara Volum’ Express Colossal, da Maybelline: R$ 32,90 em lojasrenner.com.br (Divulgação) Sombra em pó Catharine Hill: R$37,90 em belezanaweb.com.br (Divulgação) Pigmento cintilante cremoso Vinholuz, da Quem Disse Berenice: R$29,90 em quemdisseberenice.com.br (Divulgação)