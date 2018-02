Sônia Abrão é condenada após afirmar que garota era um espírito

A apresentadora e a RedeTV! foram condenadas ao pagamento de R$ 30 mil à garota

A apresentadora Sônia Abrão e a emissora RedeTV! foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais cometidos por conta de um quadro do programa "A Tarde É Sua" em 2013. Na ocasião, a apresentadora trouxe a sensitiva Márcia Fernandes no programa para analisar fotos em que possíveis "fantasmas" apareciam.

Uma destas fotos era a da família de Luana da Conceição Sousa, garota então com 13 anos, que aparecia borrada na foto e a sensitiva afirmou ser um espírito.

No processo, a família de Luana alega que foi surpreendida pela foto no programa onde a apresentadora e a médium se referiram à garota de "forma irônica e pejorativa", causando constrangimentos e aborrecimentos para ela e seus familiares. Relatam ainda que Luana teve de ser "encaminhada para tratamento psicoterápico em razão do ocorrido".

Na sentença, a juíza Paula do Nascimento Barros Gonzalez Teles, da 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro, concordou com a argumentação da família de Luana e deu procedência para o pedido de indenização por danos morais, além de determinar a retirada dos vídeos do programa do site da emissora.

"A veiculação da imagem em rede nacional amplificou o dano, submetendo a menor e toda a sua família a uma posição humilhante e vexatória, ao aumentar a visibilidade do evento que a associou a 'bruxa', 'espírito' e 'encosto'", escreveu na decisão.

A apresentadora e a RedeTV! foram condenadas ao pagamento de R$ 30 mil à Luana e R$ 15 mil para cada um dos membros da família da garota que constam como coautores no processo. A magistrada também exigiu da emissora uma retratação no programa, o que ocorreu na última segunda-feira, 19.