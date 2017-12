Sophia tenta dopar Clara de novo e acaba provando do próprio veneno

Dona da mina de esmeraldas paga empregada da ex-nora para dar remédio em suco

Quem acompanha a trama das nove, O Outro Lado do Paraíso, e torce pela personagem Clara (Bianca Bin) vai poder acompanhar mais um passo da sua vingança nos próximos capítulos. Isso porque, segundo o GShow, Sophia (Marieta Severo) vai provar do próprio veneno ao tentar dopar novamente a ex-nora.

Com a ajuda de Samuel (Eriberto Leão), Sophia consegue uma cápsula poderosa que promete enlouquecer Clara de vez. A dona da mina de esmeraldas aparece de surpresa na casa da ex-nora e suborna Irene (Luciana Fernandes), empregada da casa de Clara, para colocar o remédio no suco da patroa. No entanto, a funcionária se arrepende do plano minutos antes de servir o refresco.

"Dona Clara, tenho que confessar. Ela, dona Sophia, me pagou pra botar uma cápsula, não sei do que no suco da senhora. Eu botei, mas me arrependi. Faço outro depressa", confessa a funcionária.

É aí que Clara aproveita para dar o troco na ex-sofra. "Não. Sirva. Mas dê o copo batizado para ela.", ordena sem que a vilã escute.

Irene serve dois copos de suco e Sophia, já vitoriosa, toma todo o seu. Clara se serve, mas só depois de perceber a alteração causada na ex-sogra.

"Eu...ah, preciso ir. Me sinto tonta. Hoje saí sem meu motorista. Pode chamar o teu pra me levar?", pede Sophia e recebe a resposta de Clara. "Eu faço isso com o maior prazer".

*Com informações do GShow