Sorte, fé e saúde de reiseiros sertanejos são abordadas em livro e filme

Lançamento das duas obras acontece quarta (28), no Glauber Rocha

Você sabe o que é um Reisado ou Reseiro? O título chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, que ainda conservam a tradição em pequenos grupos, celebrando o nascimento do Menino Jesus. Aqui, na terra verde e amarela, o evento ganhou uma outra conotação, servindo como uma espécie de revista popular, que reúne trocas de histórias folclóricas, formulando mistura entre músicas e temas sacros e profanos.



É com esta temática que, em clima de feriado da Semana Santa, a fé peculiar sertaneja e as noções de sorte e saúde tomam, amanhã, o Espaço Itaú de Cinema, no Glauber Rocha, às 19h. Com lançamento de entrada gratuita, que aglomera livro e filme, o projeto Trilha de Reis apresenta obras que retratam a manifestação de fé dos Ternos de Reis do Alto Sertão da Bahia.

Evento reúne lançamento de livro e filme que trazem conteúdos debruçados em pesquisas feitas através de convivências com reiseiros

O livro Reiseiros, Vida de Sorte e Saúde e o longa Tudo Tem um Tempo narram e ilustram os simbolismos da tradição religiosa e cultural dos reisados sertanejos, através das vivências e visões de mundo dos seus membros mais antigos e apaixonados.

O lançamento, que contará com a exibição do filme, às 20h, em primeira mão para o público soteropolitano, traz a jornada de seis dias de peregrinação dos Reiseiros do Riacho da Vaca, comunidade que abriga um dos Ternos mais antigos da região.



Já o livro, traz em textos e fotos, um relato das vivências experimentadas pela equipe do projeto, que contemplou um período de pesquisa do Reisado, no ano de 2017.



Espaço Glauber Rocha – Sala Itaú de Cinema (Praça Castro Alves - Centro).

Quarta-feira (28), a partir das 19h.

Entrada gratuita.