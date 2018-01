Sorteio de vagas para creche e colégios da Polícia Militar acontece nesta sexta

Sorteio vai acontecer no Instituto Anísio Teixeira, em São Marcos

O sorteio para as vagas na Creche Nossa Senhora das Graças e nas unidades dos Colégios da Polícia Militar acontecem nesta sexta-feira (12), às 9h. O sorteio vai acontecer no no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado no Vale das Muriçocas, s/n°, São Marcos, em Salvador.

Ao todo, 38.129 se inscreveram para participar do sorteio. O sorteio vai ser acompanhado por pais ou responsáveis dos candidatos inscritos, além de representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

São 32 vagas para a creche, sendo 70% para crianças entre 2 e 5 anos, filhos de servidores militares e os 30% restantes são para população civil. Já nos colégios, são 40 vagas para ensino fundamental I (1º ao 5º ano), 2.068 para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), e 590 para o Ensino Médio.

Em Salvador, 70% das vagas são destinadas a filhos de servidores militares estaduais e servidores públicos civis da PM e do Corpo de Bombeiros, professores e demais servidores públicos civis da Secretaria da Educação à disposição das unidades do CPM/BA. Os demais 30% são para a população civil. Já nas unidades da RMS e interior, a divisão é feita 50% para cada público.

O resultado será publicado nos sites da PM e da Secretaria de Educação. As matrículas acontecem entre os dias 15 e 18 das 8h às 17h, na Unidade de Ensino escolhida.