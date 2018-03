Sorteio define confrontos na Champions; Real pega a Juventus

Quartas de final da liga dos Campões vai ter ainda Barcelona x Roma, Liverpool x City e Sevilla x Bayern de Munique

A Uefa sorteou na manhã desta sexta-feira (16) os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e determinou a realização de um grande confronto: Juventus x Real Madrid. Foi o que ficou definido no evento realizado na sede da entidade em Nyon, na Suíça. Além disso, o Barcelona também terá pela frente um time italiano, a Roma.



O duelo entre Juventus e Real Madrid será a reedição da final da Liga dos Campeões na temporada passada, quando o time espanhol conquistou mais um título europeu, dando o troco da semifinal de 2015 - naquela oportunidade, foi a equipe italiana que triunfou, avançando para a decisão.



Esse duelo envolverá dois times que passaram para as oitavas de final em segundo lugar no seus grupos na Liga dos Campeões. No primeiro mata-mata, porém, o Real Madrid deixou para trás o badalado Paris Saint-Germain, enquanto a Juventus eliminou o Tottenham. Agora, então, as equipes voltarão a se encontrar no torneio em um duelo que envolverá dois laterais-esquerdos constantemente convocados por Tite para a seleção brasileira, casos de Marcelo e Alex Sandro.



As quartas de final da Liga dos Campeões também terão um duelo entre dois times da Inglaterra, os únicos do país que sobraram no torneio, com o Manchester City, líder disparado do torneio nacional, se encontrando com o Liverpool. No Campeonato Inglês, porém, a única derrota do time de Manchester nos 30 jogos que disputou foi exatamente para o Liverpool. Na Liga dos Campeões, esses times passaram por Basel e Porto, respectivamente, na fase anterior.



Após eliminar o Chelsea, o Barcelona, do craque Lionel Messi, vai se encontrar com a Roma, que bateu o Shakhtar Donetsk, nas oitavas de final da Liga dos Campeões e conta com o goleiro brasileiro Alisson. Já o Bayern de Munique, que atropelou o Besiktas, terá que pela frente o Sevilla, que passou pelo Manchester United na etapa anterior do torneio.



As quartas de final da Liga dos Campeões vão ser disputadas em abril. Os jogos de ida estão previstas para os dias 3 e 4, enquanto os compromissos de volta ocorrerão nos dias 10 e 11.