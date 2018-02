SOS Carnaval: procedimentos estéticos e truques de última hora

A menos de uma semana para a festa começar, especialistas em beleza indicam quais procedimentos estéticos e truques ainda dá tempo de fazer para cair na farra. Tem dica a partir de R$ 30

Quer dar um up no visual para arrasar ainda mais no Carnaval? Conversamos com especialistas e reunimos dicas com resultados imediatos ou recuperação rápida que podem te deixar brilhando até a festa começar.

Tem temporada em SPA pra secar aqueles últimos quilinhos, preenchimento com ácido hialurônico para melhorar o aspecto de rugas e marcas de expressão e até um simples leave-in para deixar os cabelos mais hidratados. E os preços começam em R$29,70. Confira.

Revigorada no rosto

O ácido hialurônico tem resultado imediato e eventuais pontos roxos somem em até três dias (Foto: Reprodução do site drmarcoaureliolinhares.com.br)

“Preenchimentos com ácido hialurônico permitem um embelezamento global da face, com resultado imediato. Ocasionalmente pode gerar alguns pontos roxos que somem em cerca de três dias”, afirma Daniela Menezes, dermatologista da Clínica Osmilto Brandão. Por lá, eles também não falam em valores pelo mesmo motivo ético. Mas apuramos que uma aplicação do tipo, em clínicas de Salvador, custa entre R$ 800 e R$ 1.500.

A aplicação de substâncias bioestimuladoras de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático, também podem ajudar. Elas são usadas para tratar flacidez, inclusive no pescoço, porque melhoram a firmeza da pele e têm efeito lifting.

Segundo a médica, daqui pro Carnaval só não dá para pensar em procedimentos com lasers ablativos e peelings, pois o tempo de recuperação da pele fica em torno de 10 dias.

Aquela secadinha que tá faltando

Sabe aqueles quilinhos mais difíceis de mandar pro espaço? Nada uns dias dentro de num spa de emagrecimento para dar conta deles. O Programa Evoluir tem pacotes de 3, 5 e 7 dias (até mais, para quem quiser. Mas como o foco aqui é o Carnaval...). Neles, o paciente será acompanhado por médicos (clínicos gerais, cardiologistas, endocrinologistas), além de nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores de autoconhecimento, profissionais de educação física e fisioterapeutas dermatofuncionais (aqueles que fazem procedimentos estéticos).

O Projeto Evoluir tem 150 mil metros quadrados de área e oferece atividades ao ar-livre (Foto: Divulgação)

Nos 150 mil m² de área, a clínica conta com área verde, lago, pistas para caminhadas e espaços destinados a aulas e atividades ao ar livre, além de leitos, academia climatizada, piscina de hidroginástica, sala de peso, laboratório, salas de consultórios médicos, psicológicos e fisioterápicos. O atendimento é 24 horas. Fica na Estrada do coco, KM 08, Condomínio Busca, Vida, lote 2201, Catu de Abrantes, Camaçari. Mais informações: evoluircomsaude.com.br e 71 3500-6006. Por questões éticas, a clínica não pode divulgar preços. Mas apuramos com pessoas que já passaram por lá e as diárias custam a partir de R$ 1.300.

Corpo no shape

A Lipoescultura gessada, diferentemente do que o nome indica, não usa gesso, e sim produtos ortomoleculares de origem vegetal. A técnica reduz gordura localizada, celulite e flacidez e é especialmente indicada para abdômen, flancos, braços, culotes e coxas. “Nas 48h posteriores à aplicação, podem ser liberadas até 1.500 calorias e o resultado pode ser potencializado com alimentação equilibrada e exercícios físicos”, diz enfermeira esteticista Jamile Nonato, da clínica Revitalle Clinic (Av. Praia de Itapuã, 381, Vilas do Atlântico).

Scheila Carvalho, a eterna morena do Tchan, é uma das adeptas da lipoescultura gessada (Foto: Reprodução/Instagram)

O valor da sessão varia entre R$ 170 e R$ 300. Lá, ela ainda associa o tratamento com o Power Shape, um sistema que une ultrassom cavitacional, radiofrequência multipolar, led e sistema pneumático de endermologia, e cuja sessão custa entre R$ 150 e R$ 250.

Já o que Jamile não recomenda para quem está na bruxa do Carnaval são os procedimentos que precisam de restrição à exposição solar.

Um tapa na barba

Cortar o cabelo e ajeitar a barba costumam fazer milagres em quem está com cara de cansaço. Na Dr. Beard (R. Do Meio, 60, Rio Vermelho), o combo que inclui corte de cabelo e barbaterapia (limpeza, hidratação, vaporização para minimizar foliculite e ajustes no desenho da barba) custa R$ 79,90. O processo dura cerca de 1h30 e contempla ainda uma cervejinha de brinde. Lá tem sinuca e Playstation pra quem não quiser esperar lendo revista de fofoca.

Uma melhorada no cabelo

Para quem não está com tempo ou dinheiro, fica aqui a dica mais prática, rápida, suave e barata: leave-in. “Recomendo sempre um bom leave-in antes e depois de ir à praia ou à piscina. É um protetor térmico que também auxilia quem usa muito secador e chapinha”, diz Edu Domingos, hair stylist do Studio S (Shopping Paseo Itaigara). Para o período, ele sugere apostar em linhas de Verão. As marcas preferidas do profissional são Kérastase, Keune e Floractive. Dessa última, o Eco Reduxer Leave In Protetor com 250ml sai a R$ 29,70 no site das Americanas.