'Sotaque itapuãzeiro' marca livro sobre bairro emblemático de Salvador

Lançamento acontece na Reitoria da Ufba, às 17h, com entrada gratuita

Pescadores, ganhadeiras e lavadeiras são alguns dos personagens entrevistados pela historiadora Tania Risério no livro A Voz de Itapuã (Edufba | 498 páginas | R$ 50), que será lançado nesta terça-feira (3/4), às 17h, na Reitoria da Ufba. A obra que celebra um dos bairros emblemáticos de Salvador faz parte do Projeto História dos Bairros de Salvador, desenvolvido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia.

A partir de entrevistas gravadas entre os anos de 1987 e 1991, a pesquisa da autora articula as narrativas de cada um dos entrevistados com o discurso identitário baseado na memória do grupo. “Um registro sobre, mas sobretudo desse próprio povo, expresso em sua própria voz, com sotaque itapuãzeiro único e inconfundível”, diz Carlos Ribeiro, que assina a orelha do livro.

Composto por trechos selecionados das entrevistas, A Voz de Itapuã mistura entre literatura e história para narrar a memória desse bairro que inspirou canções emblemáticas de Dorival Caymmi (1914-2008). A transformação da antiga aldeia de pesca em um bairro de população densa "marcado pela precariedade econômica e social de seus habitantes e atormentado pela violência urbana" é um dos aspectos abordados no livro.

Serviço

O quê: lançamento livro A Voz de Itapuã (Edufba | 498 páginas | R$ 50)

Onde: Palácio da Reitoria - Ufba (Rua Augusto Viana, s/n, Canela)

Quando: Terça-feira (3/4), às 17h

Entrada gratuita