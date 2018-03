Soteropolitanos fazem fila para tudo: do ponto de ônibus ao acarajé

Cultura de fazer fila é característico nos baianos? Alguns acreditam que sim

Na madrugada do dia 7 de março, o técnico de enfermagem Francisco Evangelista, 43 anos, acreditou que finalmente seria o primeiro lugar em alguma coisa nessa vida. O sol ainda dormia quando, às 5h, se dirigiu ao Shopping Barra, que abre às 9h. A meta era estar na frente de todo mundo quando o portão do Serviço de Atendimento ao Cidadão (Sac) abrisse. “Pensei em chegar três horas antes”. Chegou. Mas não foi dessa vez que venceu a corrida.

Antes das 6h, já encontrou 19 pessoas na sua frente. Todas queriam tirar a segunda via da identidade. O mais curioso é que Francisco não precisaria acordar cedo. Não precisaria sequer estar ali. Nem ele e nem as centenas de cidadãos que todas as manhãs se aglomeram ali. O SAC disponibiliza marcação eletrônica em que o usuário é atendido com data e hora marcados. “Rapaz, eu não gosto dessas coisas. Vai que não dá certo. Prefiro cara a cara”, se explicou. O técnico de enfermagem tem wifi e computador em casa, mas acabou caindo na fila, como fazem 60% dos usuários do SAC.

O que acontece na frente do Shopping Barra reforça uma curiosa tese sobre o comportamento do soteropolitano: nós gostamos de uma boa fila. Fazemos fila até no poste do ponto de ônibus. Será? Bom, Elizete Borges, a gerente do Sac Barra, não tem dúvidas disso. "Olha, aqui tem umas filas que as pessoas simplesmente entram atrás e não sabem nem porque entraram. Você vai perguntar qual o serviço e elas nem sabem porque estão ali. Eu não sei, elas imaginam que vão ter algum benefício. É um hábito cultural”.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Quem não se recorda da fila da biometria, quiçá o maior alinhamento sequencial de pessoas da história dessa cidade? De quem era a culpa? Do TRE ou das pessoas que deixam tudo para a última hora? Provavelmente, de ambos. No caso do SAC, Elizete diz que a luta para mudar a “cultura da fila” é diária. “Tem gente que chega aqui 5h da manhã sem necessidade nenhuma. Pela minha vivência, é algo cultural. Não tem outra explicação”.

O agendamento eletrônico do SAC tem espera média de cinco dias. “Fazemos um trabalho corpo a corpo para convencer as pessoas a marcarem. Mas é difícil”, sublinha Elizete. A gerente acredita que o hábito de entrar em filas não tem nada a ver, por exemplo, com classe social. “Olha, aqui sempre colocamos à venda ingressos de espetáculos de dança das alunas do Rosana Abubakir (escola de balé). São pessoas de renda, que certamente tem Internet e computador. Mas as mães das alunas trazem cadeiras para ficar nas filas e lutar até o fim pelos ingressos”, relata.

Nos bancos, dizem por aí, boa parte das enormes filas poderiam ser evitadas. Tanto as que se formam nas bocas dos caixas quanto a dos caixas eletrônicos. Nas primeiras, a opção seria os próprios caixas eletrônicos. Nas segundas, os aplicativos de celular. “É mais fácil fazer o que a gente já sabe do que aprender algo novo. Baiano tem o vício de pegar fila de banco. Tem gente que evita o caixa eletrônico para ir na boca do caixa. Outros não confiam no aplicativo”.

O corre-corre do dia a dia, diz Fernando, cria uma situação contraditória. “As pessoas não prestam atenção na tela do caixa. Na ânsia de fazerem logo, não conseguem seguir as orientações. E a fila cresce”. Na verdade, Fernando diz que aqui as pessoas não conseguem sequer se organizar em filas. A maioria não acompanha a marcação que existe no chão dos bancos. “O que a gente vê no dia a dia é que as pessoas não sabem nem fazer uma fila decente. É uma bagunça. Isso atrasa tudo”.

Assentos marcados

O que se diz também é que soteropolitano entra em fila até em locais que tem lugares garantidos. Saímos por aí e encontramos algumas situações curiosas. Em uma quinta-feira qualquer, na Rodoviária de Salvador, passageiros aguardavam os ônibus intermunicipais e interestaduais. Observamos que, nem bem os ônibus encostavam nas plataformas, e quase todos se levantavam para formar filas nas portas laterais dos veículos.

Mesmo antes de o motorista autorizar a entrada, boa parte dos usuários se enfileirava. Claro, todos tinham seus assentos marcados nas passagens. “Ô, moço! É a vontade de chegar logo no destino. A agonia já começa aqui”, explicou a dona de casa Elizabeth Ferreira dos Santos, 51 anos, que estava indo para Feira de Santana. O mesmo fenômeno acontece também nas filas para entrar no avião, no cinema e no teatro.

Em Salvador, tem filas ainda mais curiosas. No prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no Comércio, as pessoas fazem filas na porta do elevador. Há dias em que o enfileiramento está enorme, mesmo que o elevador não seja a única opção de deslocamento. “Rapaz, tem as escadas. O prédio tem poucos andares. Tem gente que vai para o segundo andar e prefere esperar o elevador chegar. Se duvidar, perde até a audiência”, diz o advogado Frederico Santos, 40 anos. “Perde status se for de escada”, explicou um colega de Frederico, que preferiu não se identificar.

Passarinha

E as filas das baianas de acarajé? Essas pelo menos têm um objetivo bastante plausível. Mas não bastasse o enfileiramento nos melhores tabuleiros de Salvador por conta dos crocantes bolinhos de feijão, tem soteropolitano enfrentando fila para comprar passarinha. Isso mesmo. Passarinha! O quitute feito com o baço do boi e frito no dendê.

Na Estação da Lapa, a passarinha de Cláudia Barbosa, 50, faz tanto sucesso que a baiana precisou implementar uma fila separada para o prato. Isso mesmo: de um lado, fica quem quer acarajé e, do outro, os que procuram a passarinha. “Faz uma fila enorme e tenho que explicar para as pessoas que há essa diferença”, diz a proprietária. Ela, aliás, é conhecida na Estação da Lapa como ‘a baiana da passarinha’.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Há controvérsias - Apesar de todos os indicativos de que gostamos de filas, há controvérsias. As filas têm motivos diversos e as explicações para que elas se formem também podem ter as explicações mais variadas. É difícil entender exatamente o porquê do fenômeno. Por isso, buscamos especialistas das mais diversas áreas. O professor de geografia cultural da Uneb, Jânio Roque de Castro, não acredita que seja algo cultural, mas comportamental.

“É algo de natureza comportamental que pode ter a ver com várias questões. Muita gente reluta contra a racionalização do cotidiano. Mas realmente precisamos do mínimo de organização. Senão vira bagunça”, afirma Jânio. “Tem gente que não gosta de dispositivos tecnológicos. Isso é transgeracional. O cidadão quer estar presente, quer estar ali junto. Com seus avós e seus pais era assim. Porque não pode ser com eles? Só que o contexto social-tecnológico é outro”, lembra o professor.

“Eu só acho complicado dizer que é cultural. Especialmente algo que as pessoas odeiam. Então, há uma série de questões envolvidas”, diz Jânio. Aos que preferem o contato pessoal no momento de pagar uma conta ou que evitam agendar um serviço de forma eletrônica, a justificativa pode não estar apenas no choque de gerações. “Na minha visão, no país em que vivemos, não se trata de gostar de filas ou apenas de um problema das gerações. Passa pela falta de confiança mesmo. É o receio de ser roubado. As pessoas são

inseguras”, afirma o jornalista Hugo Brito, formado em eletrônica e colunista de tecnologia do CORREIO. “O que é uma bobagem. Porque pior do que ser lesado de forma virtual é ser roubado na rua”.

Nas filas em que pessoas entram de forma espontânea, sem sequer saber do que se trata, aí só há uma explicação psicológica. Da mesma forma, quando se forma filas para entrar em locais com assentos marcados. “Existe uma grande tendência nos humanos a repetir os comportamentos. Alguns deles são automatizados sem ao menos haver uma reflexão. Você não pensa se aquilo vai te trazer algum benefício”, afirma a psicóloga Sara Guedes.

“O que eu enxergo como característica do baiano é a conclusão de que o que é caro e cheio é bom. O bar que está mais cheio é o melhor. Isso pode explicar em certa medida a questão das filas”, pontua Sara. Mas, muito do que foi escrito aqui é exceção. Bem, as filas que vão além de um serviço ruim e do desrespeito ao cidadão podem até ser uma problemática difícil de explicar. Mas, nenhuma delas tem uma justificativa tão simples quanto a da foto. Ninguém gosta de esperar o ônibus com sol na moleira.