Sou Verão: esportes são sucesso entre as crianças

A turma jovem aproveitou a manhã de sol para brincar e se exercitar.

Alegria e esporte tomaram conta do Farol da Barra na manhã deste sábado, 13. Em clima de curtição, uma turma animada aproveitou o sol quente e as atividades oferecidas pelo projeto Sou Verão para relembrar experiências vividas na infância.

“Há 20 anos que não ando de patins, mas sempre senti vontade de retornar. Tenho até um guardado em casa, acredita? Como nunca tive auxílio, fiquei sem coragem pra voltar”, conta a advogada Cristiane Chagas, 46, que aproveitou o passeio na orla da Barra para relembrar a sensação de patinar. “Sem dúvidas o esporte nos permite reviver experiências positivas e nos ajuda a romper com alguns medos. Nesse tempo que tive aqui me lembrei de várias situações e ainda pude sentir os benefícios que o esporte traz para o corpo”, afirma a soteropolitana que, além de ser filha de uma professora de educação física, garante ter praticado muitos esportes na juventude.

Assim como em todas as edições, um dos pontos altos do sábado foi à presença das crianças. Os primos Lucivânia Almeida (13), Carlos Henrique (13), Luciano Almeida (6) e Davi Almeida (3) curtiram a manhã divididos entre os patins e o longboard. “Eu ando de patins desde 2015. Gosto de fazer todos os esportes, mesmo caindo. A gente cai e levanta, sem nenhum medo. O importante é curtir”, garante a pequena Lucivânia, enquanto se arrisca nas corridas ousadas e manobras radicais.

Direto do Rio de Janeiro para o verão baiano, quem também fez questão de se divertir foi a Dentista Natália Luz, 24. “Minhas amigas no Rio andam de patins, mas eu nunca me empolguei porque não sabia. Aproveitei os instrutores aqui para aprender. Agora eu vou andar!”, garante a carioca, que veio pela primeira vez curtir as férias em Salvador.

Com programação ao longo de todo o mês, o projeto Sou Verão segue com atividades na Ribeira, dia 20 de janeiro, e volta para o Farol da Barra, no dia 27, reunindo gratuitamente o melhor do esporte e diversão para toda a família.

Para os apaixonados por música, acontece hoje, 13, a partir das 18h, as apresentações do DJ Pureza, seguido da banda MiniStereo Público e Larissa Luz que juntos, prometem trazer o melhor do dub, rap, ragga e dancehall para o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.



Saiba Mais

Música e diversão são oferecidos pelo Sou Verão - projeto do Correio realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

No dia 20 de janeiro, na Ribeira, e nos dias 13 e 27, no Farol da Barra, das 8h às 12h, o público pode se divertir com patins e longboard, tendo o suporte de instrutores que atendem de forma gratuita, a partir de inscrições feitas no local.

Quando o assunto é música, a programação em janeiro continua dia 13, com Larissa Luz e Ministereo Público, e dia 20, com DJ Raiz e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita – Rio Vermelho, a partir das 17h.