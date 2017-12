Sou Verão tem atividades esportivas na Barra e show no Rio Vermelho neste sábado (23)

Banda Maglore faz show de graça a partir de 18h no Rio Vermelho

O projeto Sou Verão CORREIO, realizado neste sábado (23), movimentou a orla da Barra com atividades esportivas. Mais tarde, a partir das 18h, tem música de graça no Rio Vermelho (veja abaixo) Quem estava se divertindo nos patins foi a pequena Emile do Espírito Santo, 8. Ela contou que tinha o sonho de andar de patins, que experimentava pela primeira vez. "Estou conseguindo me equilibrar, mas caí algumas vezes. Eu gosto de conhecer coisas novas e, depois do Ano Novo, quero vir de novo".

Mesmo sabendo andar de caiaque, o técnico em química Adriano Ribeiro, 29, aprovou a orientação antes de usar o equipamento. "É muito legal trazer os esportes para a comunidade. O próximo vai ser o SUP, que nunca fiz. Vai ser a primeira fazer. Queria tentar os outros esportes também, mas o tempo é curto", explicou.

A contadora Laís Santos, 24, aproveitou para voltar à infância. Andava de patins quando criança e lembra de ter tomado algumas quedas. Este ano, no Carnaval, brincou novamente. E, neste sábado, foi a vez de tentar no Sou Verão. "É muito interessante essa proposta de a população fazer exercício gratuitamente", opinou.

Os amigos advogados Hugo Marinho, 31, e Leandro Carvalho, 31, souberam do Sou Verão no fim de semana passado e decidiram vir à Barra neste sábado. Praticaram SUP e caiaque. "É uma iniciativa muito boa para fomentar o esporte na cidade", afirmou Leandro.

Figurando entre os 10 melhores do mundo na modalidade freeride para jet ski, o piloto baiano Bruno Jacob foi atração esportiva do projeto Sou Verão, realizado pelo CORREIO, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin e Vitalmed.

Projeto reúne atrações gratuitas

Foto: Thais Borges/CORREIO

Neste sábado, 147 pessoas participaram dos esportes, enquanto outras 100 curtiram a apresentação do grupo FitDance. Com atividades esportivas programadas para acontecer em oito edições - sendo quatro na Ribeira, nos dias 2 e 9 de dezembro e nos dias 6 e 20 de janeiro, e quatro na Barra, dias 16 e 23 de dezembro e 13 e 27 de janeiro – o projeto Sou Verão fechará o ano de 2017 com mais um encontro reunindo esportes, música e diversão. As quatro primeiras edições reuniram cerca de mil pessoas.

A partir desse fim de semana, as noites de sábado do Rio Vermelho vão ficar ainda mais quentes pelo projeto Sou Verão. Quem dá o pontapé inicial à programação gratuita de shows é a banda baiana Maglore. O grupo, radicado em SP, faz seu último show do ano no evento, que contará com discotecagem do DJ Pureza na abertura e no encerramento. As apresentações começam às 18h.