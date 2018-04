'Soube por telefone que meu filho estava quase morto', diz mãe de adolescente baleado na Mata Escura

Ele foi atingido por três tiros; vítima está internada no HGE

No pátio de visitas do Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, a mãe de um adolescente de 16 anos, põe a mão na cabeça, se perguntando o que, de fato, aconteceu com o filho caçula. Agoniada, ela anda de um lado para o outro, esperando notícias sobre o estado de saúde do garoto. Todo tomernto da dona de casa, que preferiu não de identificar, é justificada. Na noite do último domingo (15), o garoto foi baleado com quatro tiros no ponto de ônibus, no bairro da Mata Escura.

O jovem voltava pra casa, localizada no bairro do Tororó. A namorada, que é moradora da Mata Escura, o acompanhava no momento dos tiros. "Eles estavam no ponto e dois homens passaram de moto, perguntando de onde meu filho era, quando ele respondeu, os caras começaram a atirar. A namorada ainda tentou falar que era moradora do bairro, mas não adiantou”, contou a mãe da vítima.



Foi atráves de um telefonema que a dona de casa ficou sabendo do que aconteceu. "Eu estava esperando meu filho em casa e recebo a notícia de que ele está quase morto. Isso é muito triste pra uma mãe", lamenta ela. Desde domingo, o jovem passou pelo Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula, e, agora, segue internado no HGE.

Ainda buscando explicações para justificar a violência que aconteceu com filho, a mãe diz: "eu nunca soube que ele se envolveu com o tráfico. Meu menino trabalha na oficina de lá no bairro o dia todo e ainda estuda de noite. Eu realmente não sei o que aconteceu", fala.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no domingo para atender duas pessoas que foram atingidas na Rua Direta da Mata Escura. Conforme a PM, dois homens efetuaram os disparos.

A nota informa ainda que quando os policiais chegaram ao local, uma das vítimas, de 33 anos, já tinha sido ocorrida por populares para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiu. A equipe socorreu, então, o adolescente e o encaminhou para o Hospital Geral Roberto Santos.

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança eo Adolescente (Derca) investiga a tentativa de homicídio.